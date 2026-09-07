Как хранить яйца в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими и безопасными

Мужчина кладет яйца в холодильник. Фото: istockphoto.com

Яйца — это продукт, который может оставаться свежим в холодильнике несколько недель. Но только при правильных условиях хранения. Даже небольшие перепады температуры, поврежденная скорлупа или неудачное соседство с другими продуктами могут сократить этот срок. Важно также, в какой упаковке вы их храните и на какой полке.

Как правильно хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими и безопасными, рассказала владелица Huntsville Nutrition Collective, американская диетологиня Челси Эдвардс порталу Southern Living, передает Новини.LIVE.

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Где хранить яйца в холодильнике

Лучшее место для яиц — это основная полка холодильника, где температура остается максимально стабильной. Она должна быть на уровне около +4°C или ниже.

А вот дверцу, несмотря на специальные ячейки для яиц, лучше обходить стороной. Каждый раз, когда вы открываете холодильник, продукты там подвергаются воздействию теплого воздуха. Именно регулярные колебания температуры могут ускорять порчу.

Также нежелательно хранить яйца в открытом виде рядом с луком, рыбой и другими продуктами с сильным запахом. Ведь так яйца быстро впитывают посторонние запахи и портятся.

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Почему яйца лучше оставлять в картонной упаковке

Красивые пластиковые или прозрачные органайзеры выглядят аккуратно, однако оригинальная упаковка более практична. Картон защищает скорлупу от повреждений, уменьшает потерю влаги и помогает яйцам не впитывать посторонние запахи. Кроме того, на коробке остается дата, по которой легче контролировать срок хранения.

Сколько можно хранить яйца

По рекомендациям специалистов по пищевой безопасности, свежие яйца в скорлупе могут храниться в холодильнике примерно от 3 до 5 недель. Яйца, сваренные вкрутую, желательно съесть в течение одной недели. Если яйцо уже разбили, цельное сырое яйцо или желтки в закрытой емкости следует использовать в течение 2 дней. Сырые белки могут храниться примерно до 4 дней.

Нужно ли мыть яйца перед хранением

Мыть яйца перед тем, как положить их в холодильник, не стоит. Скорлупа имеет естественный защитный слой, а вода может способствовать проникновению загрязнений через ее поры. Если на поверхности есть небольшая грязь, ее лучше аккуратно удалить сухой салфеткой. Яйца с трещинами использовать опасно, поскольку через поврежденную скорлупу внутрь легче попадают микроорганизмы.

Можно ли замораживать яйца

Да, но не в скорлупе. При замораживании жидкость расширяется, поэтому скорлупа может треснуть. Для длительного хранения яйца нужно разбить, слегка перемешать и переложить в герметичную емкость. В морозильной камере сырые яйца могут храниться до одного года.

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