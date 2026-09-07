Як зберігати яйця в холодильнику, щоб вони довго були свіжими та безпечними

Чоловік кладе яйця у холодильник. Фото: istockphoto.com

Яйця — той продукт, який здатен зберігатися свіжим у холодильнику кілька тижнів. Але лише за правильних умов зберігання. Навіть невеликі перепади температури, пошкоджена шкаралупа або невдале сусідство з іншими продуктами можуть скоротити цей термін. Значення має й те, у якій упаковці ви їх тримаєте та на якій полиці.

Як правильно зберігати яйця, щоб вони довше залишалися свіжими та безпечними, розповіла власниця Huntsville Nutrition Collective, американська дієтологиня Челсі Едвардс порталу Southern Living, передає Новини.LIVE.

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Де зберігати яйця в холодильнику

Найкраще місце для яєць це основна полиця холодильника, де температура залишається максимально стабільною. Вона має бути на рівні близько +4°C або нижче.

А ось дверцята, попри спеціальні комірки для яєць, варто оминати. Щоразу, коли ви відкриваєте холодильник, продукти там потрапляють під дію теплого повітря. Саме регулярні температурні коливання можуть прискорювати псування.

Також небажано тримати яйця відкритими поруч із цибулею, рибою та іншими продуктами з сильним ароматом. Адже так яйця швидко вбирають сторонні запахи та псуються.

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Чому яйця краще залишати у картонній упаковці

Красиві пластикові або прозорі органайзери мають акуратний вигляд, однак оригінальна упаковка практичніша. Картон захищає шкаралупу від пошкоджень, зменшує втрату вологи та допомагає яйцям не вбирати сторонні запахи. Крім того, на коробці залишається дата, за якою легше контролювати термін зберігання.

Скільки можна зберігати яйця

За рекомендаціями фахівців із харчової безпеки, свіжі яйця у шкаралупі можуть зберігатися в холодильнику приблизно від 3 до 5 тижнів. Зварені круто яйця бажано з'їсти протягом одного тижня. Якщо яйце вже розбили, ціле сире яйце або жовтки у закритій ємності варто використати протягом 2 днів. Сирі білки можуть зберігатися приблизно до 4 днів.

Чи потрібно мити яйця перед зберіганням

Мити яйця перед тим, як поставити їх у холодильник, не варто. Шкаралупа має природний захисний шар, а вода може сприяти проникненню забруднень через її пори. Якщо на поверхні є невеликий бруд, його краще обережно прибрати сухою серветкою. Яйця з тріщинами використовувати небезпечно, оскільки через пошкоджену шкаралупу всередину легше потрапляють мікроорганізми.

Чи можна заморожувати яйця

Так, але не у шкаралупі. Під час заморожування рідина розширюється, тому шкаралупа може тріснути. Для тривалого зберігання яйця потрібно розбити, злегка перемішати та перекласти у герметичну ємність. У морозильній камері сирі яйця можуть зберігатися до одного року.

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