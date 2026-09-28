Как собирать и хранить тыквенные семечки, чтобы они не заплесневели: советы специалистов

Высушенные семена тыквы. Фото: shutterstock.com

Тыквы выращивают не только ради сладкой мякоти, но и ради вкусных и полезных семян. Существует несколько простых правил, которые помогут сохранить продукт надолго.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, как правильно собрать, очистить и высушить тыквенные семечки, чтобы они не прогоркли и не заплесневели.

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Как правильно собрать тыквенные семена

Семечки нужно брать из спелой, здоровой тыквы без признаков гнили и плесени. Далее сделайте следующее:

Разрежьте плод, ложкой вычерпайте середину. Руками отделите семена от волокон и мякоти. Тщательно промойте семена под проточной водой. Остатки тыквы лучше удалить полностью, ведь они удерживают влагу и могут ускорить порчу. Чистые семечки откиньте на сито, дайте воде стечь. Затем разложите на чистом полотенце и промокните.

Как высушить семена, чтобы не появилась плесень

От сушки зависит, долго ли пролежит ваш запас. Раскладывайте промытые семена одним слоем и дайте им полностью высохнуть.

Самый простой способ такой: рассыпьте семена на противне, тарелке или полотенце так, чтобы они не лежали кучей. Оставьте в сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха как минимум на сутки, а при необходимости и дольше. Периодически переворачивайте.

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Не спешите пересыпать семена в банку. Если внутри осталась влага, закрытая тара создаст почти идеальные условия для появления плесени.

Где хранить тыквенные семечки

Полностью сухие семена для употребления в пищу лучше пересыпать в чистую герметичную банку или контейнер и поставить в прохладное, сухое и темное место.

Сырые тыквенные семечки в оболочке при надлежащих условиях могут храниться до шести месяцев. Очищенные семечки лучше держать в холодильнике, ведь из-за высокого содержания жиров они быстрее приобретают горьковатый привкус.

Перед употреблением обязательно проверьте запас. Семена лучше выбросить, если они:

имеют горький вкус;

следы плесени;

затхлый запах;

изменило цвет;

стали мягкими.

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