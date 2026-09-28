Как собирать и хранить тыквенные семечки, чтобы они не заплесневели: советы специалистов

Что делать с семенами тыквы после сбора, чтобы они не заплесневели
Тыквы выращивают не только ради сладкой мякоти, но и ради вкусных и полезных семян. Существует несколько простых правил, которые помогут сохранить продукт надолго.
Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, как правильно собрать, очистить и высушить тыквенные семечки, чтобы они не прогоркли и не заплесневели.
Как правильно собрать тыквенные семена
Семечки нужно брать из спелой, здоровой тыквы без признаков гнили и плесени. Далее сделайте следующее:
- Разрежьте плод, ложкой вычерпайте середину.
- Руками отделите семена от волокон и мякоти.
- Тщательно промойте семена под проточной водой.
- Остатки тыквы лучше удалить полностью, ведь они удерживают влагу и могут ускорить порчу.
- Чистые семечки откиньте на сито, дайте воде стечь.
- Затем разложите на чистом полотенце и промокните.
Как высушить семена, чтобы не появилась плесень
От сушки зависит, долго ли пролежит ваш запас. Раскладывайте промытые семена одним слоем и дайте им полностью высохнуть.
Самый простой способ такой: рассыпьте семена на противне, тарелке или полотенце так, чтобы они не лежали кучей. Оставьте в сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха как минимум на сутки, а при необходимости и дольше. Периодически переворачивайте.
Не спешите пересыпать семена в банку. Если внутри осталась влага, закрытая тара создаст почти идеальные условия для появления плесени.
Где хранить тыквенные семечки
Полностью сухие семена для употребления в пищу лучше пересыпать в чистую герметичную банку или контейнер и поставить в прохладное, сухое и темное место.
Сырые тыквенные семечки в оболочке при надлежащих условиях могут храниться до шести месяцев. Очищенные семечки лучше держать в холодильнике, ведь из-за высокого содержания жиров они быстрее приобретают горьковатый привкус.
Перед употреблением обязательно проверьте запас. Семена лучше выбросить, если они:
- имеют горький вкус;
- следы плесени;
- затхлый запах;
- изменило цвет;
- стали мягкими.
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