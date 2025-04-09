Чим замінити кіноа — бюджетна альтернатива

Страва з кіноа. Фото: Freepik

Багато нутриціологів радять додати до свого здорового раціону кіноа. Ця крупа славиться своїми корисними властивостями, але й коштує недешево. Проте насправді замінити модний суперфуд можна усім знайомим продуктом.

Новини.LIVE розповідає про бюджетну альтернативу.

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Чим замінити кіноа

Кіноа за останні роки стала справжнім хітом у кулінарії. Вона не містить глютену, проте є чудовим джерелом білка, заліза та клітковини, а також інших амінокислот.

На полицях супермаркетів представлено безліч видів цього суперфуду від різних торгівельних марок, однак готувати кіноа на повсякдень — задоволення не з дешевих. На щастя, серед звичних нам продуктів є чудова бюджетна альтернатива — пшоно.

Ви здивуєтесь, але знайома нам з дитинства каша насправді може сміливо позмагатися із кіноа в своїх корисних властивостях, а коштує втричі дешевше.

У пшоні міститься велика кількість вітамінів групи В та РР, білок та купа мікроелементів — залізо, фтор, магній, марганець, кремній, мідь, кальцій, калій та цинк. Воно також має невелику кількість глютену. До того ж із пшоном можна приготувати як солоні, так і солодкі страви — від куліша та ароматних супів до ніжних десертів.

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