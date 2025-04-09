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Цей продукт замінить дороге кіноа — коштує втричі дешевше

9 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Чим замінити кіноа — бюджетна альтернатива
Страва з кіноа. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Багато нутриціологів радять додати до свого здорового раціону кіноа. Ця крупа славиться своїми корисними властивостями, але й коштує недешево. Проте насправді замінити модний суперфуд можна усім знайомим продуктом.

Новини.LIVE розповідає про бюджетну альтернативу.

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Чим замінити кіноа

Кіноа за останні роки стала справжнім хітом у кулінарії. Вона не містить глютену, проте є чудовим джерелом білка, заліза та клітковини, а також інших амінокислот.

На полицях супермаркетів представлено безліч видів цього суперфуду від різних торгівельних марок, однак готувати кіноа на повсякдень — задоволення не з дешевих. На щастя, серед звичних нам продуктів є чудова бюджетна альтернатива — пшоно.

Ви здивуєтесь, але знайома нам з дитинства каша насправді може сміливо позмагатися із кіноа в своїх корисних властивостях, а коштує втричі дешевше.

У пшоні міститься велика кількість вітамінів групи В та РР, білок та купа мікроелементів — залізо, фтор, магній, марганець, кремній, мідь, кальцій, калій та цинк. Воно також має невелику кількість глютену. До того ж із пшоном можна приготувати як солоні, так і солодкі страви — від куліша та ароматних супів до ніжних десертів.

Нагадаємо, ми розповідали, чим замінити червону рибу для здорового харчування.

А раніше ділилися рецептом корисного сніданку з бананом, який готується 5 хвилин.

Також дізнайтеся, чому заборонено мити сире м'ясо перед приготуванням страв.

каша крупа чорна кіноа пшоно здорове харчування
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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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