Чем заменить киноа — бюджетная альтернатива

Блюдо из киноа. Фото: Freepik

Многие нутрициологи советуют добавить в свой здоровый рацион киноа. Эта крупа славится своими полезными свойствами, но и стоит недешево. Однако на самом деле заменить модный суперфуд можно всем знакомым продуктом.

Новини.LIVE рассказывает о бюджетной альтернативе.

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Чем заменить киноа

Киноа за последние годы стала настоящим хитом в кулинарии. Она не содержит глютена, однако является отличным источником белка, железа и клетчатки, а также других аминокислот.

На полках супермаркетов представлено множество видов этого суперфуда от различных торговых марок, однако готовить киноа на каждый день — удовольствие не из дешевых. К счастью, среди привычных нам продуктов есть отличная бюджетная альтернатива — пшено.

Вы удивитесь, но знакомая нам с детства каша на самом деле может смело посоревноваться с киноа в своих полезных свойствах, а стоит втрое дешевле.

В пшене содержится большое количество витаминов группы В и РР, белок и куча микроэлементов — железо, фтор, магний, марганец, кремний, медь, кальций, калий и цинк. Оно также имеет небольшое количество глютена. К тому же, с пшеном можно приготовить как соленые, так и сладкие блюда — от кулеша и ароматных супов до нежных десертов.

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