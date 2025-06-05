Салат-намазка з тунця та яєць для швидкого сніданку чи вечері — рецепт за 10 хвилин

Салат-намазка з тунця для швидкої вечері — всього 3 інгредієнти
Цей салат з тунця, яєць і цибулі — справжній порятунок, коли потрібно приготувати щось швидке, смачне й поживне. Всього кілька інгредієнтів, 10 хвилин і ідеальна намазка на хліб або повноцінна вечеря вже на столі.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйця варені — 4 шт.;
- тунець консервований — 150–200 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- майонез — 1–2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — на смак.
Спосіб приготування
Очистити варені яйця та натерти їх на дрібній тертці або розім’яти виделкою. Цибулю нарізати дуже дрібно.
Додати до яєць тунець без рідини, всипати цибулю. Заправити майонезом, додати сіль і перець на смак. Добре перемішати.
Салат готовий — подавати як самостійну страву або намазку на хліб, грінки чи крекери.
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