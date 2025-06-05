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Головна Рецепти Салат-намазка з тунця для швидкої вечері — всього 3 інгредієнти

Салат-намазка з тунця для швидкої вечері — всього 3 інгредієнти

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Дата публікації: 5 червня 2025 21:03
Салат-намазка з тунця та яєць для швидкого сніданку чи вечері — рецепт за 10 хвилин
Намазка на хлібі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей салат з тунця, яєць і цибулі — справжній порятунок, коли потрібно приготувати щось швидке, смачне й поживне. Всього кілька інгредієнтів, 10 хвилин і ідеальна намазка на хліб або повноцінна вечеря вже на столі.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйця варені — 4 шт.;
  • тунець консервований — 150–200 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — на смак.

Спосіб приготування

Очистити варені яйця та натерти їх на дрібній тертці або розім’яти виделкою. Цибулю нарізати дуже дрібно.

рецепт намазки з тунцем
Варені яйця. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати до яєць тунець без рідини, всипати цибулю. Заправити майонезом, додати сіль і перець на смак. Добре перемішати.

простий рецепт намазки з тунцем
Тунець та яйця. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Салат готовий — подавати як самостійну страву або намазку на хліб, грінки чи крекери.

швидкий рецепт намазки з тунцем
Додавання майонезу. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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Вечеря хліб ідея для сніданку закуска тунець
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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