Салат-намазка з тунця та яєць для швидкого сніданку чи вечері — рецепт за 10 хвилин

Намазка на хлібі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей салат з тунця, яєць і цибулі — справжній порятунок, коли потрібно приготувати щось швидке, смачне й поживне. Всього кілька інгредієнтів, 10 хвилин і ідеальна намазка на хліб або повноцінна вечеря вже на столі.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйця варені — 4 шт.;

тунець консервований — 150–200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

майонез — 1–2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — на смак.

Спосіб приготування

Очистити варені яйця та натерти їх на дрібній тертці або розім’яти виделкою. Цибулю нарізати дуже дрібно.

Варені яйця. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати до яєць тунець без рідини, всипати цибулю. Заправити майонезом, додати сіль і перець на смак. Добре перемішати.

Тунець та яйця. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Салат готовий — подавати як самостійну страву або намазку на хліб, грінки чи крекери.

Додавання майонезу. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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