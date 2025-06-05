Салат-намазка из тунца и яиц для быстрого завтрака или ужина — рецепт за 10 минут

Намазка на хлебе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот салат из тунца, яиц и лука — настоящее спасение, когда нужно приготовить что-то быстрое, вкусное и питательное. Всего несколько ингредиентов, 10 минут — и идеальная намазка на хлеб или полноценный ужин уже на столе.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйца вареные — 4 шт.;

тунец консервированный — 150-200 г;

лук репчатый — 1 шт.;

майонез — 1-2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить вареные яйца и натереть их на мелкой терке или размять вилкой. Лук нарезать очень мелко.

Вареные яйца. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить к яйцам тунец без жидкости, всыпать лук. Заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать.

Тунец и яйца. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Салат готов — подавать как самостоятельное блюдо или намазку на хлеб, гренки или крекеры.

Добавление майонеза. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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