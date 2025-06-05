Салат-намазка из тунца и яиц для быстрого завтрака или ужина — рецепт за 10 минут

Салат-намазка из тунца для быстрого ужина — всего 3 ингредиента
Этот салат из тунца, яиц и лука — настоящее спасение, когда нужно приготовить что-то быстрое, вкусное и питательное. Всего несколько ингредиентов, 10 минут — и идеальная намазка на хлеб или полноценный ужин уже на столе.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйца вареные — 4 шт.;
- тунец консервированный — 150-200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- майонез — 1-2 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления
Очистить вареные яйца и натереть их на мелкой терке или размять вилкой. Лук нарезать очень мелко.
Добавить к яйцам тунец без жидкости, всыпать лук. Заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать.
Салат готов — подавать как самостоятельное блюдо или намазку на хлеб, гренки или крекеры.
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