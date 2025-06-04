Куряча грудка в томатно-сметанній підливі за 15 хвилин — рецепт до пюре чи макаронів

Куряча грудка з пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідею для швидкої вечері? Цей рецепт ніжної курки в ароматній підливі з помідорів і сметани стане ідеальним доповненням до будь-якого гарніру — готується лише за 15 хвилин і точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

помідори — 300–400 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

сметана — 2–4 ст. л.;

часник — 2–3 зубчики;

сіль — ½ ч. л.;

чорний перець — на смак;

олія — 3–4 ст. л.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати тонкими пластинками, злегка відбити молоточком і нарізати соломкою. Цибулю нарізати дрібними кубиками й обваляти в борошні.

Курка та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори натерти на великій тертці, тримаючи за шкірку — вона не знадобиться. Вийде однорідне томатне пюре.

Помидори та курка. Фото: smachnenke.com.ua

На розігрітій олії обсмажити курку до легкої золотистості, не додаючи спецій. Потім додати цибулю з борошном, обсмажити ще 2 хвилини. Додати натерту моркву та смажити разом ще 2–3 хвилини.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Додати томатне пюре, сіль, перець і 200 мл води. Тушкувати до м’якості цибулі. Наприкінці додати сметану та подрібнений часник. Протомити ще 2 хвилини та знімати з вогню. Подавайте з картопляним пюре, макаронами, гречкою або рисом.

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