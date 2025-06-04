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Куряча грудка в підливі за 15 хвилин — до пюре чи іншого гарніру

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Дата публікації: 4 червня 2025 21:03
Куряча грудка в томатно-сметанній підливі за 15 хвилин — рецепт до пюре чи макаронів
Куряча грудка з пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідею для швидкої вечері? Цей рецепт ніжної курки в ароматній підливі з помідорів і сметани стане ідеальним доповненням до будь-якого гарніру — готується лише за 15 хвилин і точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 500 г;
  • помідори — 300–400 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • сметана — 2–4 ст. л.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • чорний перець — на смак;
  • олія — 3–4 ст. л.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати тонкими пластинками, злегка відбити молоточком і нарізати соломкою. Цибулю нарізати дрібними кубиками й обваляти в борошні.

як пригтувати курячу грудку
Курка та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори натерти на великій тертці, тримаючи за шкірку — вона не знадобиться. Вийде однорідне томатне пюре.

рецепт курки в підливі
Помидори та курка. Фото: smachnenke.com.ua

На розігрітій олії обсмажити курку до легкої золотистості, не додаючи спецій. Потім додати цибулю з борошном, обсмажити ще 2 хвилини. Додати натерту моркву та смажити разом ще 2–3 хвилини.

смачна соковита курка
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Додати томатне пюре, сіль, перець і 200 мл води. Тушкувати до м’якості цибулі. Наприкінці додати сметану та подрібнений часник. Протомити ще 2 хвилини та знімати з вогню. Подавайте з картопляним пюре, макаронами, гречкою або рисом.

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Вечеря рецепт курка гарнір пюре
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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