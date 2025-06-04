Куряча грудка в томатно-сметанній підливі за 15 хвилин — рецепт до пюре чи макаронів

Куряча грудка в підливі за 15 хвилин — до пюре чи іншого гарніру
Шукаєте ідею для швидкої вечері? Цей рецепт ніжної курки в ароматній підливі з помідорів і сметани стане ідеальним доповненням до будь-якого гарніру — готується лише за 15 хвилин і точно сподобається всій родині.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- помідори — 300–400 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- сметана — 2–4 ст. л.;
- часник — 2–3 зубчики;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний перець — на смак;
- олія — 3–4 ст. л.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати тонкими пластинками, злегка відбити молоточком і нарізати соломкою. Цибулю нарізати дрібними кубиками й обваляти в борошні.
Помідори натерти на великій тертці, тримаючи за шкірку — вона не знадобиться. Вийде однорідне томатне пюре.
На розігрітій олії обсмажити курку до легкої золотистості, не додаючи спецій. Потім додати цибулю з борошном, обсмажити ще 2 хвилини. Додати натерту моркву та смажити разом ще 2–3 хвилини.
Додати томатне пюре, сіль, перець і 200 мл води. Тушкувати до м’якості цибулі. Наприкінці додати сметану та подрібнений часник. Протомити ще 2 хвилини та знімати з вогню. Подавайте з картопляним пюре, макаронами, гречкою або рисом.
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