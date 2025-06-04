Куриная грудка в томатно-сметанной подливе за 15 минут — рецепт к пюре или макаронам

Куриная грудка с пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идею для быстрого ужина? Этот рецепт нежной курицы в ароматной подливе из помидоров и сметаны станет идеальным дополнением к любому гарниру — готовится всего за 15 минут и точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

помидоры — 300-400 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

сметана — 2-4 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль — ½ ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать тонкими пластинками, слегка отбить молоточком и нарезать соломкой. Лук нарезать мелкими кубиками и обвалять в муке.

Курица и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры натереть на крупной терке, держа за кожуру — она не понадобится. Получится однородное томатное пюре.

Помидоры и курица. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретом масле обжарить курицу до легкой золотистости, не добавляя специй. Затем добавить лук с мукой, обжарить еще 2 минуты. Добавить натертую морковь и жарить вместе еще 2-3 минуты.

Готовое блюдо Фото: smachnenke.com.ua

Добавить томатное пюре, соль, перец и 200 мл. воды. Тушить до мягкости лука. В конце добавить сметану и измельченный чеснок. Протомить еще 2 минуты и снимать с огня. Подавайте с картофельным пюре, макаронами, гречкой или рисом.

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