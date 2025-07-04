Рецепт кабачків у клярі зі сметаною та сиром — літня страва, яка смачніша за мʼясо

Рецепт "миттєвих" кабачків, смачніше за м'ясо — страва на літо
Ці кабачки готуються всього за кілька хвилин, але на смак — як повноцінна гаряча страва. Завдяки кляру зі сметаною, сиром та гірчицею вони стають ароматними, ніжними та дуже соковитими. У сезон кабачків це ідеальний варіант для швидкого обіду або вечері без м’яса — легкий, але ситний.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 150 г;
- твердий сир — 100 г;
- кукурудзяне борошно — 3 ст. л.;
- сіль — на смак;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- олія для смаження — за потребою.
Спосіб приготування
Кабачки добре вимити, за бажанням очистити від шкірки та нарізати тонкими смужками.
У глибокій мисці збити яйця зі сметаною, гірчицею та сіллю до однорідної маси. Додати кукурудзяне борошно та натертий на терці твердий сир, ще раз ретельно перемішати.
Залити кабачки отриманим кляром і добре перемішати руками, щоб кожна смужка була повністю покрита сумішшю. Залишити на 10 хвилин для маринування.
Розігріти сковороду з олією. Обсмажувати кабачки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готову страву викласти на тарілку та подати гарячою.
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