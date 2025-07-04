Рецепт кабачків у клярі зі сметаною та сиром — літня страва, яка смачніша за мʼясо

Смажені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці кабачки готуються всього за кілька хвилин, але на смак — як повноцінна гаряча страва. Завдяки кляру зі сметаною, сиром та гірчицею вони стають ароматними, ніжними та дуже соковитими. У сезон кабачків це ідеальний варіант для швидкого обіду або вечері без м’яса — легкий, але ситний.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

сметана — 150 г;

твердий сир — 100 г;

кукурудзяне борошно — 3 ст. л.;

сіль — на смак;

гірчиця — 1 ч. л.;

олія для смаження — за потребою.

Спосіб приготування

Кабачки добре вимити, за бажанням очистити від шкірки та нарізати тонкими смужками.

Кабачки та кляр. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці збити яйця зі сметаною, гірчицею та сіллю до однорідної маси. Додати кукурудзяне борошно та натертий на терці твердий сир, ще раз ретельно перемішати.

Смажені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Залити кабачки отриманим кляром і добре перемішати руками, щоб кожна смужка була повністю покрита сумішшю. Залишити на 10 хвилин для маринування.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією. Обсмажувати кабачки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готову страву викласти на тарілку та подати гарячою.

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