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Головна Рецепти Рецепт "миттєвих" кабачків, смачніше за м'ясо — страва на літо

Рецепт "миттєвих" кабачків, смачніше за м'ясо — страва на літо

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 15:00
Рецепт кабачків у клярі зі сметаною та сиром — літня страва, яка смачніша за мʼясо
Смажені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці кабачки готуються всього за кілька хвилин, але на смак — як повноцінна гаряча страва. Завдяки кляру зі сметаною, сиром та гірчицею вони стають ароматними, ніжними та дуже соковитими. У сезон кабачків це ідеальний варіант для швидкого обіду або вечері без м’яса — легкий, але ситний.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • сметана — 150 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • кукурудзяне борошно — 3 ст. л.;
  • сіль — на смак;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • олія для смаження — за потребою.

Спосіб приготування

Кабачки добре вимити, за бажанням очистити від шкірки та нарізати тонкими смужками.

як смачно приготувати кабачки
Кабачки та кляр. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці збити яйця зі сметаною, гірчицею та сіллю до однорідної маси. Додати кукурудзяне борошно та натертий на терці твердий сир, ще раз ретельно перемішати.

рецепт, як смачно приготувати кабачки
Смажені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Залити кабачки отриманим кляром і добре перемішати руками, щоб кожна смужка була повністю покрита сумішшю. Залишити на 10 хвилин для маринування.

як дуже смачно приготувати кабачки
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією. Обсмажувати кабачки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готову страву викласти на тарілку та подати гарячою.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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