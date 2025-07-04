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Главная Рецепты Рецепт "мгновенных" кабачков, вкуснее мяса — блюдо на лето

Рецепт "мгновенных" кабачков, вкуснее мяса — блюдо на лето

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 15:00
Рецепт кабачков в кляре со сметаной и сыром — летнее блюдо, которое вкуснее мяса
Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти кабачки готовятся всего за несколько минут, но на вкус — как полноценное горячее блюдо. Благодаря кляру со сметаной, сыром и горчицей они становятся ароматными, нежными и очень сочными. В сезон кабачков это идеальный вариант для быстрого обеда или ужина без мяса — легкий, но сытный.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 150 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • кукурузная мука — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Кабачки хорошо вымыть, по желанию очистить от кожуры и нарезать тонкими полосками.

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Кабачки и кляр. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске взбить яйца со сметаной, горчицей и солью до однородной массы. Добавить кукурузную муку и натертый на терке твердый сыр, еще раз тщательно перемешать.

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Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Залить кабачки полученным кляром и хорошо перемешать руками, чтобы каждая полоска была полностью покрыта смесью. Оставить на 10 минут для маринования.

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Готовое блюдо Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжаривать кабачки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовое блюдо выложить на тарелку и подать горячим.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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