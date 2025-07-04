Рецепт кабачков в кляре со сметаной и сыром — летнее блюдо, которое вкуснее мяса

Рецепт "мгновенных" кабачков, вкуснее мяса — блюдо на лето
Эти кабачки готовятся всего за несколько минут, но на вкус — как полноценное горячее блюдо. Благодаря кляру со сметаной, сыром и горчицей они становятся ароматными, нежными и очень сочными. В сезон кабачков это идеальный вариант для быстрого обеда или ужина без мяса — легкий, но сытный.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 150 г;
- твердый сыр — 100 г;
- кукурузная мука — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- горчица — 1 ч. л.;
- масло для жарки — по необходимости.
Способ приготовления
Кабачки хорошо вымыть, по желанию очистить от кожуры и нарезать тонкими полосками.
В глубокой миске взбить яйца со сметаной, горчицей и солью до однородной массы. Добавить кукурузную муку и натертый на терке твердый сыр, еще раз тщательно перемешать.
Залить кабачки полученным кляром и хорошо перемешать руками, чтобы каждая полоска была полностью покрыта смесью. Оставить на 10 минут для маринования.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжаривать кабачки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовое блюдо выложить на тарелку и подать горячим.
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