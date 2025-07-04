Рецепт кабачков в кляре со сметаной и сыром — летнее блюдо, которое вкуснее мяса

Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти кабачки готовятся всего за несколько минут, но на вкус — как полноценное горячее блюдо. Благодаря кляру со сметаной, сыром и горчицей они становятся ароматными, нежными и очень сочными. В сезон кабачков это идеальный вариант для быстрого обеда или ужина без мяса — легкий, но сытный.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 150 г;

твердый сыр — 100 г;

кукурузная мука — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

горчица — 1 ч. л.;

масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Кабачки хорошо вымыть, по желанию очистить от кожуры и нарезать тонкими полосками.

Кабачки и кляр. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске взбить яйца со сметаной, горчицей и солью до однородной массы. Добавить кукурузную муку и натертый на терке твердый сыр, еще раз тщательно перемешать.

Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Залить кабачки полученным кляром и хорошо перемешать руками, чтобы каждая полоска была полностью покрыта смесью. Оставить на 10 минут для маринования.

Готовое блюдо Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжаривать кабачки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовое блюдо выложить на тарелку и подать горячим.

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