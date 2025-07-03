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Головна Рецепти Новий рецепт лінивих вареників з сиром — смачніше класики

Новий рецепт лінивих вареників з сиром — смачніше класики

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 15:00
Ліниві вареники з сиром у паніруванні — новий смачний рецепт без замішування тіста
Лінивий вареник. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Це не просто вареники, а справжнє гастро-відкриття. Ніжні сирні кульки готуються без звичного тіста, але з цікавою паніровкою, яка надає страві апетитної текстури. Зовні хрумкі, всередині мʼякі й ніжні. Такий варіант лінивих вареників легко приготувати на сніданок або десерт, а смак навіть кращий за класичний.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний  350 г;
  • ванільний цукор  1 ч. л.;
  • сіль  щіпка;
  • жовток  1 шт.;
  • цукор  1–2 ст. л.

Для панірування:

  • яйце  1 шт.;
  • білок  1 шт.;
  • сіль  щіпка;
  • борошно  за потребою.

Для подачі:

  • вершкове масло  на смак;
  • цукор  на смак.

Спосіб приготування

Зʼєднати сир із ванільним цукром, сіллю, жовтком і звичайним цукром.

рецепт лінивих вареників
Сир та жовток. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ретельно перемішати до однорідної маси. Сформувати з сирної маси невеликі кульки.

простий рецепт лінивих вареників
Сирні кульки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Окремо збити яйце з білком і дрібкою солі. Кожну сирну кульку поетапно обкачати: спочатку в борошні, потім в яєчній суміші, знову в борошні, знову в яйці, і втретє в борошні.

смачний рецепт лінивих вареників
Вареники у воді. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У киплячу підсолену воду опустити сформовані вареники та варити після спливання 3–4 хвилини.

простий рецепт лінивих вареників
Ліниві вареники у вершковому маслі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готові вареники подавати теплими, з вершковим маслом і цукром до свого смаку.

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рецепт кисломолочний сир Українська кухня борошно вареники
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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