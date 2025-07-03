Ліниві вареники з сиром у паніруванні — новий смачний рецепт без замішування тіста

Новий рецепт лінивих вареників з сиром — смачніше класики
Це не просто вареники, а справжнє гастро-відкриття. Ніжні сирні кульки готуються без звичного тіста, але з цікавою паніровкою, яка надає страві апетитної текстури. Зовні хрумкі, всередині мʼякі й ніжні. Такий варіант лінивих вареників легко приготувати на сніданок або десерт, а смак навіть кращий за класичний.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 350 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль — щіпка;
- жовток — 1 шт.;
- цукор — 1–2 ст. л.
Для панірування:
- яйце — 1 шт.;
- білок — 1 шт.;
- сіль — щіпка;
- борошно — за потребою.
Для подачі:
- вершкове масло — на смак;
- цукор — на смак.
Спосіб приготування
Зʼєднати сир із ванільним цукром, сіллю, жовтком і звичайним цукром.
Ретельно перемішати до однорідної маси. Сформувати з сирної маси невеликі кульки.
Окремо збити яйце з білком і дрібкою солі. Кожну сирну кульку поетапно обкачати: спочатку в борошні, потім в яєчній суміші, знову в борошні, знову в яйці, і втретє в борошні.
У киплячу підсолену воду опустити сформовані вареники та варити після спливання 3–4 хвилини.
Готові вареники подавати теплими, з вершковим маслом і цукром до свого смаку.
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