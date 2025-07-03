Ліниві вареники з сиром у паніруванні — новий смачний рецепт без замішування тіста

Лінивий вареник. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Це не просто вареники, а справжнє гастро-відкриття. Ніжні сирні кульки готуються без звичного тіста, але з цікавою паніровкою, яка надає страві апетитної текстури. Зовні хрумкі, всередині мʼякі й ніжні. Такий варіант лінивих вареників легко приготувати на сніданок або десерт, а смак навіть кращий за класичний.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 350 г;

350 г; ванільний цукор — 1 ч. л.;

1 ч. л.; сіль — щіпка;

щіпка; жовток — 1 шт.;

1 шт.; цукор — 1–2 ст. л.

Для панірування:

яйце — 1 шт.;

1 шт.; білок — 1 шт.;

1 шт.; сіль — щіпка;

щіпка; борошно — за потребою.

Для подачі:

вершкове масло — на смак;

на смак; цукор — на смак.

Спосіб приготування

Зʼєднати сир із ванільним цукром, сіллю, жовтком і звичайним цукром.

Сир та жовток. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ретельно перемішати до однорідної маси. Сформувати з сирної маси невеликі кульки.

Сирні кульки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Окремо збити яйце з білком і дрібкою солі. Кожну сирну кульку поетапно обкачати: спочатку в борошні, потім в яєчній суміші, знову в борошні, знову в яйці, і втретє в борошні.

Вареники у воді. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У киплячу підсолену воду опустити сформовані вареники та варити після спливання 3–4 хвилини.

Ліниві вареники у вершковому маслі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готові вареники подавати теплими, з вершковим маслом і цукром до свого смаку.

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