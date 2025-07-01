Найсмачніші вареники з вишнею на тонкому тісті — збережіть рецепт

Вареники з вишнею на тонкому тісті — смачно, як в бабусі
Ніжне тісто, соковита начинка та аромат дитинства — ці вареники з вишнею готуються просто, але смакують як справжній домашній десерт. Ідеальний літній рецепт, який завжди вдається, навіть якщо готуєте вперше.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно пшеничне — орієнтовно 3 скл.;
- вода — 1 скл.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — дрібка;
- вишня без кісточок — 300–400 г;
- цукор — до свого смаку.
Спосіб приготування
У склянці холодної води розчинити дрібку солі, вбити яйце та добре збити виделкою — отриману суміш називають "бовтанкою".
Просіяти борошно у глибоку миску, поступово вливати рідку основу та замішувати тісто.
Тісто має вийти еластичним і пружним. Накрити рушником і залишити на 15–20 хвилин відпочити.
Тим часом видалити з вишень кісточки. Не змішувати їх із цукром заздалегідь, щоб не пустили сік.
Тісто розкатати в тонкий пласт, вирізати кружечки склянкою. У центр кожного викласти кілька ягід вишні, присипати цукром за смаком.
З’єднати краї, добре защипнути, щоб начинка не витекла.
У великій каструлі довести до кипіння воду з дрібкою солі. Вареники відправляти по кілька штук, щоб не злиплися.
Як тільки спливуть, варити ще 3–4 хвилини. Готові вареники подати гарячими зі сметаною, вершковим маслом або цукром.
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