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Головна Рецепти Вареники з вишнею на тонкому тісті — смачно, як в бабусі

Вареники з вишнею на тонкому тісті — смачно, як в бабусі

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 15:00
Найсмачніші вареники з вишнею на тонкому тісті — збережіть рецепт
Вареники з вишнею. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжне тісто, соковита начинка та аромат дитинства — ці вареники з вишнею готуються просто, але смакують як справжній домашній десерт. Ідеальний літній рецепт, який завжди вдається, навіть якщо готуєте вперше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • борошно пшеничне — орієнтовно 3 скл.;
  • вода — 1 скл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • вишня без кісточок — 300–400 г;
  • цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування

У склянці холодної води розчинити дрібку солі, вбити яйце та добре збити виделкою — отриману суміш називають "бовтанкою".

вареники з вишнею на тонкому тісті
Вода та яйце. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти борошно у глибоку миску, поступово вливати рідку основу та замішувати тісто.

рецепт вареники з вишнею на тонкому тісті
Яєчна суміш та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто має вийти еластичним і пружним. Накрити рушником і залишити на 15–20 хвилин відпочити.

рецепт вареники з вишнею на ніжному тісті
Тісто для вареників. Фото: smachnenke.com.ua

Тим часом видалити з вишень кісточки. Не змішувати їх із цукром заздалегідь, щоб не пустили сік.

простий рецепт вареники з вишнею на тонкому тісті
Тісто та вишні. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розкатати в тонкий пласт, вирізати кружечки склянкою. У центр кожного викласти кілька ягід вишні, присипати цукром за смаком.

вдалий простий рецепт вареники з вишнею на тонкому тісті
Приготування вареників. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати краї, добре защипнути, щоб начинка не витекла.

швидкий рецепт вареники з вишнею на тонкому тісті
Вареники у воді. Фото: smachnenke.com.ua

У великій каструлі довести до кипіння воду з дрібкою солі. Вареники відправляти по кілька штук, щоб не злиплися.

швидкий рецепт вареники з вишнею
Вареники з вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Як тільки спливуть, варити ще 3–4 хвилини. Готові вареники подати гарячими зі сметаною, вершковим маслом або цукром.

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десерт рецепт вишня вареники тісто
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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