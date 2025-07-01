Найсмачніші вареники з вишнею на тонкому тісті — збережіть рецепт

Вареники з вишнею. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжне тісто, соковита начинка та аромат дитинства — ці вареники з вишнею готуються просто, але смакують як справжній домашній десерт. Ідеальний літній рецепт, який завжди вдається, навіть якщо готуєте вперше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

борошно пшеничне — орієнтовно 3 скл.;

вода — 1 скл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка;

вишня без кісточок — 300–400 г;

цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування

У склянці холодної води розчинити дрібку солі, вбити яйце та добре збити виделкою — отриману суміш називають "бовтанкою".

Вода та яйце. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти борошно у глибоку миску, поступово вливати рідку основу та замішувати тісто.

Яєчна суміш та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто має вийти еластичним і пружним. Накрити рушником і залишити на 15–20 хвилин відпочити.

Тісто для вареників. Фото: smachnenke.com.ua

Тим часом видалити з вишень кісточки. Не змішувати їх із цукром заздалегідь, щоб не пустили сік.

Тісто та вишні. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розкатати в тонкий пласт, вирізати кружечки склянкою. У центр кожного викласти кілька ягід вишні, присипати цукром за смаком.

Приготування вареників. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати краї, добре защипнути, щоб начинка не витекла.

Вареники у воді. Фото: smachnenke.com.ua

У великій каструлі довести до кипіння воду з дрібкою солі. Вареники відправляти по кілька штук, щоб не злиплися.

Вареники з вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Як тільки спливуть, варити ще 3–4 хвилини. Готові вареники подати гарячими зі сметаною, вершковим маслом або цукром.

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