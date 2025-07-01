Самые вкусные вареники с вишней на тонком тесте — сохраните рецепт

Вареники с вишней. Фото: smachnenke.com.ua

Нежное тесто, сочная начинка и аромат детства — эти вареники с вишней готовятся просто, но на вкус как настоящий домашний десерт. Идеальный летний рецепт, который всегда удается, даже если готовите впервые.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

мука пшеничная — ориентировочно 3 ст.;

вода — 1 ст.;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

вишня без косточек — 300-400 г;

сахар — по своему вкусу.

Способ приготовления

В стакане холодной воды растворить щепотку соли, вбить яйцо и хорошо взбить вилкой — полученную смесь называют "болтушкой".

Вода и яйцо. Фото: smachnenke.com.ua

Просеять муку в глубокую миску, постепенно вливать жидкую основу и замешивать тесто.

Яичная смесь и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто должно получиться эластичным и упругим. Накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут отдохнуть.

Тесто для вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Тем временем удалить из вишен косточки. Не смешивать их с сахаром заранее, чтобы не пустили сок.

Тесто и вишни. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки стаканом. В центр каждого выложить несколько ягод вишни, присыпать сахаром по вкусу.

Приготовление вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить края, хорошо защипнуть, чтобы начинка не вытекла.

Вареники в воде. Фото: smachnenke.com.ua

В большой кастрюле довести до кипения воду со щепоткой соли. Вареники отправлять по несколько штук, чтобы не слиплись.

Вареники с вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Как только всплывут, варить еще 3-4 минуты. Готовые вареники подать горячими со сметаной, сливочным маслом или сахаром.

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