Самые вкусные вареники с вишней на тонком тесте — сохраните рецепт

Вареники с вишней на тонком тесте — вкусно, как у бабушки
Нежное тесто, сочная начинка и аромат детства — эти вареники с вишней готовятся просто, но на вкус как настоящий домашний десерт. Идеальный летний рецепт, который всегда удается, даже если готовите впервые.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука пшеничная — ориентировочно 3 ст.;
- вода — 1 ст.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- вишня без косточек — 300-400 г;
- сахар — по своему вкусу.
Способ приготовления
В стакане холодной воды растворить щепотку соли, вбить яйцо и хорошо взбить вилкой — полученную смесь называют "болтушкой".
Просеять муку в глубокую миску, постепенно вливать жидкую основу и замешивать тесто.
Тесто должно получиться эластичным и упругим. Накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут отдохнуть.
Тем временем удалить из вишен косточки. Не смешивать их с сахаром заранее, чтобы не пустили сок.
Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки стаканом. В центр каждого выложить несколько ягод вишни, присыпать сахаром по вкусу.
Соединить края, хорошо защипнуть, чтобы начинка не вытекла.
В большой кастрюле довести до кипения воду со щепоткой соли. Вареники отправлять по несколько штук, чтобы не слиплись.
Как только всплывут, варить еще 3-4 минуты. Готовые вареники подать горячими со сметаной, сливочным маслом или сахаром.
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