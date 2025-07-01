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Главная Рецепты Вареники с вишней на тонком тесте — вкусно, как у бабушки

Вареники с вишней на тонком тесте — вкусно, как у бабушки

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 15:00
Самые вкусные вареники с вишней на тонком тесте — сохраните рецепт
Вареники с вишней. Фото: smachnenke.com.ua

Нежное тесто, сочная начинка и аромат детства — эти вареники с вишней готовятся просто, но на вкус как настоящий домашний десерт. Идеальный летний рецепт, который всегда удается, даже если готовите впервые.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • мука пшеничная — ориентировочно 3 ст.;
  • вода — 1 ст.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • вишня без косточек — 300-400 г;
  • сахар — по своему вкусу.

Способ приготовления

В стакане холодной воды растворить щепотку соли, вбить яйцо и хорошо взбить вилкой — полученную смесь называют "болтушкой".

вареники з вишнею на тонкому тісті
Вода и яйцо. Фото: smachnenke.com.ua

Просеять муку в глубокую миску, постепенно вливать жидкую основу и замешивать тесто.

рецепт вареники з вишнею на тонкому тісті
Яичная смесь и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто должно получиться эластичным и упругим. Накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут отдохнуть.

рецепт вареники з вишнею на ніжному тісті
Тесто для вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Тем временем удалить из вишен косточки. Не смешивать их с сахаром заранее, чтобы не пустили сок.

простий рецепт вареники з вишнею на тонкому тісті
Тесто и вишни. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки стаканом. В центр каждого выложить несколько ягод вишни, присыпать сахаром по вкусу.

вдалий простий рецепт вареники з вишнею на тонкому тісті
Приготовление вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить края, хорошо защипнуть, чтобы начинка не вытекла.

швидкий рецепт вареники з вишнею на тонкому тісті
Вареники в воде. Фото: smachnenke.com.ua

В большой кастрюле довести до кипения воду со щепоткой соли. Вареники отправлять по несколько штук, чтобы не слиплись.

швидкий рецепт вареники з вишнею
Вареники с вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Как только всплывут, варить еще 3-4 минуты. Готовые вареники подать горячими со сметаной, сливочным маслом или сахаром.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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