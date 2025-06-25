100-річне тісто для вареників — рецепт, який передають з покоління в покоління

Домашні вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт тіста для вареників — справжній спадок з бабусиної кухні. Йому понад 100 років, але він не втрачає актуальності. Тісто виходить ніжним, еластичним і не рветься під час ліплення. У поєднанні з класичною сирною начинкою та запіканням у сметані й маслі — це не просто страва, а теплі спогади дитинства, які хочеться відтворювати знову й знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

олія — 25 г;

кип’яток — 250 мл.

Для начинки:

сир кисломолочний — 400 г;

цукор — 3–4 ст. л.;

ванілін — дрібка;

сіль — дрібка.

Додатково:

сметана — 100 г;

масло вершкове — 40 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно, додати яйце, сіль та олію, перемішати. Влити кип’яток і швидко замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити й залишити на 10 хвилин, щоб відпочило.

Тісто для вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки з’єднати кисломолочний сир з цукром, дрібкою солі та ваніліном. Перебити блендером до однорідної пастоподібної маси.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки. У центр кожного викласти трохи начинки й зліпити вареники, ретельно защипуючи краї.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Варити вареники в підсоленій воді після закипання 2–3 хвилини — до моменту, коли вони спливуть на поверхню.

Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням можна запекти вареники: викласти у форму, змастити вершковим маслом, полити сметаною, накрити кришкою або фольгою й поставити у розігріту духовку на 30–45 хвилин при 160 °C.

Готові вареники. Фото: gospodynka.com.ua



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