100-річне тісто для вареників — рецепт, який передають з покоління в покоління

100-річний рецепт тіста на вареники — так готували наші бабусі
Цей рецепт тіста для вареників — справжній спадок з бабусиної кухні. Йому понад 100 років, але він не втрачає актуальності. Тісто виходить ніжним, еластичним і не рветься під час ліплення. У поєднанні з класичною сирною начинкою та запіканням у сметані й маслі — це не просто страва, а теплі спогади дитинства, які хочеться відтворювати знову й знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- олія — 25 г;
- кип’яток — 250 мл.
Для начинки:
- сир кисломолочний — 400 г;
- цукор — 3–4 ст. л.;
- ванілін — дрібка;
- сіль — дрібка.
Додатково:
- сметана — 100 г;
- масло вершкове — 40 г.
Спосіб приготування
У глибоку миску просіяти борошно, додати яйце, сіль та олію, перемішати. Влити кип’яток і швидко замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити й залишити на 10 хвилин, щоб відпочило.
Для начинки з’єднати кисломолочний сир з цукром, дрібкою солі та ваніліном. Перебити блендером до однорідної пастоподібної маси.
Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки. У центр кожного викласти трохи начинки й зліпити вареники, ретельно защипуючи краї.
Варити вареники в підсоленій воді після закипання 2–3 хвилини — до моменту, коли вони спливуть на поверхню.
За бажанням можна запекти вареники: викласти у форму, змастити вершковим маслом, полити сметаною, накрити кришкою або фольгою й поставити у розігріту духовку на 30–45 хвилин при 160 °C.
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