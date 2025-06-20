Рецепт пухких вареників на пару без яєць і дріжджів — начинка з сиру або ягід на вибір

Вареники на пару. Фото: smachnenke.com.ua

Ці вареники стануть улюбленим сніданком або десертом для всієї родини. Без яєць, дріжджів та олії в тісті — вони виходять напрочуд ніжними, пухкими й смачними. Обирайте начинку: сирна класика чи соковиті ягоди — і готуйте за простим рецептом уже сьогодні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кефір 2,5% — 250 мл.;

сіль — ⅓ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 320 г;

вершкове масло — 30 г.

Для начинки з сиру:

сир 5-9% — 600 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2,5 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г.

Для ягідної начинки:

лохина або вишня — 300 г;

цукор — 2 ст. л.;

крохмаль — 1 ст. л.

Спосіб приготування

До кефіру додати цукор, сіль і соду, перемішати. Просіяти частинами борошно (300 г) і замісити м’яке, злегка липке тісто. Підсипати ще 20 г борошна, вимішати тісто до еластичності. Накрити й залишити на 15–20 хвилин.

Сир та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Для сирної начинки змішати сир із яйцем, цукром і ванільним цукром. Для ягідної — змішати цукор із крохмалем і підготувати ягоди. Тісто розділити на частини, розкачати в пласти товщиною 3–4 мм, вирізати круги, викласти начинку, сформувати вареники.

Готові вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Готувати на пару (на змащеній олією решітці пароварки) по 6 хвилин після закипання. Вареники з сиром або ягодами виходять пухкими, ароматними та дуже ніжними.



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