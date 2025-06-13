Тісто на мінеральній воді для пельменів і вареників — еластичне, ніжне й ніколи не розварюється

Домашні пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Це тісто на мінеральній воді виходить напрочуд ніжним, еластичним і водночас міцним — вареники й пельмені не розварюються, легко ліпляться та мають приємний смак навіть без начинки. Простий і надійний рецепт, який гарантовано стане основою вашої улюбленої домашньої страви.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

вода мінеральна газована — 1 скл.;

борошно пшеничне в/г — близько 3,5 скл.;

яйце куряче — 1 шт.;

олія соняшникова — 4 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

фарш м’ясний — 700 г;

цибуля — 2 шт.;

сіль, перець, спеції — на смак.

Спосіб приготування

Для начинки фарш змішати з подрібненою цибулею, сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Добре вимісити до однорідності.

Яйця та олія. Фото: gospodynka.com.ua

Для тіста налити в миску газовану воду кімнатної температури, додати сіль, цукор, яйце й олію. Перемішати виделкою.

Додавання борошна. Фото: gospodynka.com.ua



Поступово додати просіяне борошно й замішувати спершу ложкою, а потім — руками на присипаній борошном поверхні.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Вимісити м’яке, еластичне тісто. Загорнути його в плівку й залишити на 20–30 хв. Після цього формувати пельмені або вареники.

Готові вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Варити у підсоленій воді приблизно 5 хвилин після спливання. Тісто добре тримає форму, не розварюється і приємне на смак.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.