Тісто на мінеральній воді для пельменів і вареників — еластичне, ніжне й ніколи не розварюється

Тісто для пельменів і вареників — смачніше класичного варіанту
Це тісто на мінеральній воді виходить напрочуд ніжним, еластичним і водночас міцним — вареники й пельмені не розварюються, легко ліпляться та мають приємний смак навіть без начинки. Простий і надійний рецепт, який гарантовано стане основою вашої улюбленої домашньої страви.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вода мінеральна газована — 1 скл.;
- борошно пшеничне в/г — близько 3,5 скл.;
- яйце куряче — 1 шт.;
- олія соняшникова — 4 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- фарш м’ясний — 700 г;
- цибуля — 2 шт.;
- сіль, перець, спеції — на смак.
Спосіб приготування
Для начинки фарш змішати з подрібненою цибулею, сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Добре вимісити до однорідності.
Для тіста налити в миску газовану воду кімнатної температури, додати сіль, цукор, яйце й олію. Перемішати виделкою.
Поступово додати просіяне борошно й замішувати спершу ложкою, а потім — руками на присипаній борошном поверхні.
Вимісити м’яке, еластичне тісто. Загорнути його в плівку й залишити на 20–30 хв. Після цього формувати пельмені або вареники.
Варити у підсоленій воді приблизно 5 хвилин після спливання. Тісто добре тримає форму, не розварюється і приємне на смак.
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