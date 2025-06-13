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Головна Рецепти Тісто для пельменів і вареників — смачніше класичного варіанту

Тісто для пельменів і вареників — смачніше класичного варіанту

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 15:00
Тісто на мінеральній воді для пельменів і вареників — еластичне, ніжне й ніколи не розварюється
Домашні пельмені. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування

Це тісто на мінеральній воді виходить напрочуд ніжним, еластичним і водночас міцним — вареники й пельмені не розварюються, легко ліпляться та мають приємний смак навіть без начинки. Простий і надійний рецепт, який гарантовано стане основою вашої улюбленої домашньої страви.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • вода мінеральна газована — 1 скл.;
  • борошно пшеничне в/г — близько 3,5 скл.;
  • яйце куряче — 1 шт.;
  • олія соняшникова — 4 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • фарш м’ясний — 700 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • сіль, перець, спеції — на смак.

Спосіб приготування

Для начинки фарш змішати з подрібненою цибулею, сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Добре вимісити до однорідності.

тісто для пельменів і вареників, смачніше класичного варіанту
Яйця та олія. Фото: gospodynka.com.ua

Для тіста налити в миску газовану воду кімнатної температури, додати сіль, цукор, яйце й олію. Перемішати виделкою.

тісто для пельменів і вареників
Додавання борошна. Фото: gospodynka.com.ua


Поступово додати просіяне борошно й замішувати спершу ложкою, а потім — руками на присипаній борошном поверхні.

ідеальне тісто для пельменів і вареників
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Вимісити м’яке, еластичне тісто. Загорнути його в плівку й залишити на 20–30 хв. Після цього формувати пельмені або вареники.

не класичний рецепт тіста для пельменів і вареників
Готові вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Варити у підсоленій воді приблизно 5 хвилин після спливання. Тісто добре тримає форму, не розварюється і приємне на смак.

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рецепт вареники тісто м'ясний фарш пельмені
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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