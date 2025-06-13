Тесто на минеральной воде для пельменей и вареников — эластичное, нежное и никогда не разваривается

Тесто для пельменей и вареников — вкуснее классического варианта
Это тесто на минеральной воде получается удивительно нежным, эластичным и одновременно крепким — вареники и пельмени не развариваются, легко лепятся и имеют приятный вкус даже без начинки. Простой и надежный рецепт, который гарантированно станет основой вашего любимого домашнего блюда.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вода минеральная газированная — 1 ст.;
- мука пшеничная в/с — около 3,5 ст.;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- масло подсолнечное — 4 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- фарш мясной — 700 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Способ приготовления
Для начинки фарш смешать с измельченным луком, солью, перцем и любимыми специями. Хорошо вымесить до однородности.
Для теста налить в миску газированную воду комнатной температуры, добавить соль, сахар, яйцо и масло. Перемешать вилкой.
Постепенно добавить просеянную муку и замешивать сначала ложкой, а затем — руками на присыпанной мукой поверхности.
Вымесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть его в пленку и оставить на 20-30 мин. После этого формировать пельмени или вареники.
Варить в подсоленной воде примерно 5 минут после всплытия. Тесто хорошо держит форму, не разваривается и приятное на вкус.
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