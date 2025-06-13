Тесто на минеральной воде для пельменей и вареников — эластичное, нежное и никогда не разваривается

Домашние пельмени. Фото: gospodynka.com.ua

Это тесто на минеральной воде получается удивительно нежным, эластичным и одновременно крепким — вареники и пельмени не развариваются, легко лепятся и имеют приятный вкус даже без начинки. Простой и надежный рецепт, который гарантированно станет основой вашего любимого домашнего блюда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

вода минеральная газированная — 1 ст.;

мука пшеничная в/с — около 3,5 ст.;

яйцо куриное — 1 шт.;

масло подсолнечное — 4 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

фарш мясной — 700 г;

лук репчатый — 2 шт.;

соль, перец, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Для начинки фарш смешать с измельченным луком, солью, перцем и любимыми специями. Хорошо вымесить до однородности.

Яйца и масло. Фото: gospodynka.com.ua

Для теста налить в миску газированную воду комнатной температуры, добавить соль, сахар, яйцо и масло. Перемешать вилкой.

Добавление муки. Фото: gospodynka.com.ua



Постепенно добавить просеянную муку и замешивать сначала ложкой, а затем — руками на присыпанной мукой поверхности.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Вымесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть его в пленку и оставить на 20-30 мин. После этого формировать пельмени или вареники.

Готовые вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Варить в подсоленной воде примерно 5 минут после всплытия. Тесто хорошо держит форму, не разваривается и приятное на вкус.

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