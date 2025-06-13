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Главная Рецепты Тесто для пельменей и вареников — вкуснее классического варианта

Тесто для пельменей и вареников — вкуснее классического варианта

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 15:00
Тесто на минеральной воде для пельменей и вареников — эластичное, нежное и никогда не разваривается
Домашние пельмени. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления

Это тесто на минеральной воде получается удивительно нежным, эластичным и одновременно крепким — вареники и пельмени не развариваются, легко лепятся и имеют приятный вкус даже без начинки. Простой и надежный рецепт, который гарантированно станет основой вашего любимого домашнего блюда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • вода минеральная газированная — 1 ст.;
  • мука пшеничная в/с — около 3,5 ст.;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • масло подсолнечное — 4 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • фарш мясной — 700 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Для начинки фарш смешать с измельченным луком, солью, перцем и любимыми специями. Хорошо вымесить до однородности.

тісто для пельменів і вареників, смачніше класичного варіанту
Яйца и масло. Фото: gospodynka.com.ua

Для теста налить в миску газированную воду комнатной температуры, добавить соль, сахар, яйцо и масло. Перемешать вилкой.

тісто для пельменів і вареників
Добавление муки. Фото: gospodynka.com.ua


Постепенно добавить просеянную муку и замешивать сначала ложкой, а затем — руками на присыпанной мукой поверхности.

ідеальне тісто для пельменів і вареників
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Вымесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть его в пленку и оставить на 20-30 мин. После этого формировать пельмени или вареники.

не класичний рецепт тіста для пельменів і вареників
Готовые вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Варить в подсоленной воде примерно 5 минут после всплытия. Тесто хорошо держит форму, не разваривается и приятное на вкус.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

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рецепт вареники тесто мясной фарш пельмени
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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