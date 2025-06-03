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Тісто на пельмені та вареники "Чисті руки" — ідеальний рецепт

Ua en ru
Дата публікації: 3 червня 2025 15:00
Ідеальне тісто на газованій воді для пельменів, вареників і чебуреків — мʼяке, еластичне і не липне до рук
Домашні пельмені. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт тіста на газованій воді — справжня знахідка для кожної господині: воно м’яке, еластичне, не липне до рук і підходить для всього — пельменів, вареників і навіть чебуреків. Легко готується, добре зберігається і дарує ідеальний результат кожного разу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • газована мінеральна вода — 1 скл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • олія — 4 ст. л.;
  • борошно — 4 скл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати мінеральну воду, яйце, сіль, цукор та олію до однорідної консистенції.

Борошно просіяти та додавати частинами, замішуючи тісто. Вимішувати до м’якості та еластичності — маса не має липнути до рук.

Накрити тісто рушником і залишити відпочити на 10 хвилин. Після цього можна ліпити пельмені, вареники чи чебуреки.

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Пельмені на столі. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто підходить як для варіння, так і для смаження — виходить хрустким, не вбирає зайвого жиру та довго залишається свіжим. Чудово зберігається у морозилці без втрати якості.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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