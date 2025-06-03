Идеальное тесто на газировке для пельменей, вареников и чебуреков — мягкое, эластичное и не липнет к рукам

Домашние пельмени. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт теста на газировке — настоящая находка для каждой хозяйки: оно мягкое, эластичное, не липнет к рукам и подходит для всего — пельменей, вареников и даже чебуреков. Легко готовится, хорошо хранится и дарит идеальный результат каждый раз.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

газированная минеральная вода — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

масло — 4 ст. л.;

мука — 4 ст. л.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать минеральную воду, яйцо, соль, сахар и масло до однородной консистенции.

Муку просеять и добавлять частями, замешивая тесто. Вымешивать до мягкости и эластичности — масса не должна липнуть к рукам.



Накрыть тесто полотенцем и оставить отдохнуть на 10 минут. После этого можно лепить пельмени, вареники или чебуреки.

Пельмени на столе. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто подходит как для варки, так и для жарки — получается хрустящим, не впитывает лишнего жира и долго остается свежим. Прекрасно хранится в морозилке без потери качества.

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