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Главная Рецепты Рецепт вареников на пару — тесто как пух, без дрожжей и яиц

Рецепт вареников на пару — тесто как пух, без дрожжей и яиц

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 15:00
Рецепт воздушных вареников на пару без яиц и дрожжей — начинка из творога или ягод на выбор
Вареники на пару. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления

Эти вареники станут любимым завтраком или десертом для всей семьи. Без яиц, дрожжей и масла в тесте — они получаются удивительно нежными, воздушными и вкусными. Выбирайте начинку: творожная классика или сочные ягоды — и готовьте по простому рецепту уже сегодня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир 2,5% — 250 мл.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 320 г;
  • сливочное масло — 30 г.

Для начинки из творога:

  • творог 5-9% — 600 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2,5 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г.

Для ягодной начинки:

  • голубика или вишня — 300 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

К кефиру добавить сахар, соль и соду, перемешать. Просеять частями муку (300 г) и замесить мягкое, слегка липкое тесто. Подсыпать еще 20 г муки, вымешать тесто до эластичности. Накрыть и оставить на 15-20 минут.

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Сыр и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Для творожной начинки смешать творог с яйцом, сахаром и ванильным сахаром. Для ягодной — смешать сахар с крахмалом и подготовить ягоды. Тесто разделить на части, раскатать в пласты толщиной 3-4 мм, вырезать круги, выложить начинку, сформировать вареники.

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Готовые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Готовить на пару (на смазанной маслом решетке пароварки) по 6 минут после закипания. Вареники с творогом или ягодами получаются воздушными, ароматными и очень нежными.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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