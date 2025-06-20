Рецепт воздушных вареников на пару без яиц и дрожжей — начинка из творога или ягод на выбор

Рецепт вареников на пару — тесто как пух, без дрожжей и яиц
Эти вареники станут любимым завтраком или десертом для всей семьи. Без яиц, дрожжей и масла в тесте — они получаются удивительно нежными, воздушными и вкусными. Выбирайте начинку: творожная классика или сочные ягоды — и готовьте по простому рецепту уже сегодня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир 2,5% — 250 мл.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 320 г;
- сливочное масло — 30 г.
Для начинки из творога:
- творог 5-9% — 600 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2,5 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г.
Для ягодной начинки:
- голубика или вишня — 300 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- крахмал — 1 ст. л.
Способ приготовления
К кефиру добавить сахар, соль и соду, перемешать. Просеять частями муку (300 г) и замесить мягкое, слегка липкое тесто. Подсыпать еще 20 г муки, вымешать тесто до эластичности. Накрыть и оставить на 15-20 минут.
Для творожной начинки смешать творог с яйцом, сахаром и ванильным сахаром. Для ягодной — смешать сахар с крахмалом и подготовить ягоды. Тесто разделить на части, раскатать в пласты толщиной 3-4 мм, вырезать круги, выложить начинку, сформировать вареники.
Готовить на пару (на смазанной маслом решетке пароварки) по 6 минут после закипания. Вареники с творогом или ягодами получаются воздушными, ароматными и очень нежными.
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