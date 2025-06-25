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Главная Рецепты 100-летний рецепт теста на вареники — так готовили наши бабушки

100-летний рецепт теста на вареники — так готовили наши бабушки

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Дата публикации 25 июня 2025 15:00
100-летнее тесто для вареников — рецепт, который передают из поколения в поколение
Домашние вареники. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления

Этот рецепт теста для вареников — настоящее наследство из бабушкиной кухни. Ему более 100 лет, но он не теряет актуальности. Тесто получается нежным, эластичным и не рвется при лепке. В сочетании с классической творожной начинкой и запеканием в сметане и масле — это не просто блюдо, а теплые воспоминания детства, которые хочется воспроизводить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 25 г;
  • кипяток — 250 мл.

Для начинки:

  • творог кисломолочный — 400 г;
  • сахар — 3-4 ст. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • соль — щепотка.

Дополнительно:

  • сметана — 100 г;
  • масло сливочное — 40 г.

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку, добавить яйцо, соль и масло, перемешать. Влить кипяток и быстро замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть и оставить на 10 минут, чтобы отдохнуло.

рецепт вареників
Тесто для вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки соединить творог с сахаром, щепоткой соли и ванилином. Перебить блендером до однородной пастообразной массы.

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Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки. В центр каждого выложить немного начинки и слепить вареники, тщательно защипывая края.

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Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Варить вареники в подсоленной воде после закипания 2-3 минуты — до момента, когда они всплывут на поверхность.

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Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

При желании можно запечь вареники: выложить в форму, смазать сливочным маслом, полить сметаной, накрыть крышкой или фольгой и поставить в разогретую духовку на 30-45 минут при 160 °C.

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Готовые вареники. Фото: gospodynka.com.ua


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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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