100-летнее тесто для вареников — рецепт, который передают из поколения в поколение

100-летний рецепт теста на вареники — так готовили наши бабушки
Этот рецепт теста для вареников — настоящее наследство из бабушкиной кухни. Ему более 100 лет, но он не теряет актуальности. Тесто получается нежным, эластичным и не рвется при лепке. В сочетании с классической творожной начинкой и запеканием в сметане и масле — это не просто блюдо, а теплые воспоминания детства, которые хочется воспроизводить снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 25 г;
- кипяток — 250 мл.
Для начинки:
- творог кисломолочный — 400 г;
- сахар — 3-4 ст. л.;
- ванилин — щепотка;
- соль — щепотка.
Дополнительно:
- сметана — 100 г;
- масло сливочное — 40 г.
Способ приготовления
В глубокую миску просеять муку, добавить яйцо, соль и масло, перемешать. Влить кипяток и быстро замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть и оставить на 10 минут, чтобы отдохнуло.
Для начинки соединить творог с сахаром, щепоткой соли и ванилином. Перебить блендером до однородной пастообразной массы.
Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки. В центр каждого выложить немного начинки и слепить вареники, тщательно защипывая края.
Варить вареники в подсоленной воде после закипания 2-3 минуты — до момента, когда они всплывут на поверхность.
При желании можно запечь вареники: выложить в форму, смазать сливочным маслом, полить сметаной, накрыть крышкой или фольгой и поставить в разогретую духовку на 30-45 минут при 160 °C.
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