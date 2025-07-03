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Главная Рецепты Новый рецепт ленивых вареников с творогом — вкуснее классики

Новый рецепт ленивых вареников с творогом — вкуснее классики

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 15:00
Ленивые вареники с творогом в панировке — новый вкусный рецепт без замешивания теста
Ленивый вареник. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Это не просто вареники, а настоящее гастро-открытие. Нежные творожные шарики готовятся без привычного теста, но с интересной панировкой, которая придает блюду аппетитную текстуру. Внешне хрустящие, внутри мягкие и нежные. Такой вариант ленивых вареников легко приготовить на завтрак или десерт, а вкус даже лучше классического.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • творог — 350 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • желток — 1 шт.;
  • сахар — 1-2 ст. л.

Для панировки:

  • яйцо — 1 шт.;
  • белок — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • мука — по необходимости.

Для подачи:

  • сливочное масло — по вкусу;
  • сахар — по вкусу.

Способ приготовления

Соединить творог с ванильным сахаром, солью, желтком и обычным сахаром.

рецепт лінивих вареників
Творог и желток. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Тщательно перемешать до однородной массы. Сформировать из творожной массы небольшие шарики.

простий рецепт лінивих вареників
Творожные шарики. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Отдельно взбить яйцо с белком и щепоткой соли. Каждый сырный шарик поэтапно обкатать: сначала в муке, затем в яичной смеси, снова в муке, снова в яйце, и в третий раз в муке.

смачний рецепт лінивих вареників
Вареники в воде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В кипящую подсоленную воду опустить сформированные вареники и варить после всплытия 3-4 минуты.

простий рецепт лінивих вареників
Ленивые вареники в сливочном масле. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готовые вареники подавать теплыми, со сливочным маслом и сахаром по своему вкусу.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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