Ленивые вареники с творогом в панировке — новый вкусный рецепт без замешивания теста

Новый рецепт ленивых вареников с творогом — вкуснее классики
Это не просто вареники, а настоящее гастро-открытие. Нежные творожные шарики готовятся без привычного теста, но с интересной панировкой, которая придает блюду аппетитную текстуру. Внешне хрустящие, внутри мягкие и нежные. Такой вариант ленивых вареников легко приготовить на завтрак или десерт, а вкус даже лучше классического.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог — 350 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- желток — 1 шт.;
- сахар — 1-2 ст. л.
Для панировки:
- яйцо — 1 шт.;
- белок — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- мука — по необходимости.
Для подачи:
- сливочное масло — по вкусу;
- сахар — по вкусу.
Способ приготовления
Соединить творог с ванильным сахаром, солью, желтком и обычным сахаром.
Тщательно перемешать до однородной массы. Сформировать из творожной массы небольшие шарики.
Отдельно взбить яйцо с белком и щепоткой соли. Каждый сырный шарик поэтапно обкатать: сначала в муке, затем в яичной смеси, снова в муке, снова в яйце, и в третий раз в муке.
В кипящую подсоленную воду опустить сформированные вареники и варить после всплытия 3-4 минуты.
Готовые вареники подавать теплыми, со сливочным маслом и сахаром по своему вкусу.
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