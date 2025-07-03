Ленивые вареники с творогом в панировке — новый вкусный рецепт без замешивания теста

Ленивый вареник. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Это не просто вареники, а настоящее гастро-открытие. Нежные творожные шарики готовятся без привычного теста, но с интересной панировкой, которая придает блюду аппетитную текстуру. Внешне хрустящие, внутри мягкие и нежные. Такой вариант ленивых вареников легко приготовить на завтрак или десерт, а вкус даже лучше классического.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог — 350 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

желток — 1 шт.;

сахар — 1-2 ст. л.

Для панировки:

яйцо — 1 шт.;

белок — 1 шт.;

соль — щепотка;

мука — по необходимости.

Для подачи:

сливочное масло — по вкусу;

сахар — по вкусу.

Способ приготовления

Соединить творог с ванильным сахаром, солью, желтком и обычным сахаром.

Творог и желток. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Тщательно перемешать до однородной массы. Сформировать из творожной массы небольшие шарики.

Творожные шарики. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Отдельно взбить яйцо с белком и щепоткой соли. Каждый сырный шарик поэтапно обкатать: сначала в муке, затем в яичной смеси, снова в муке, снова в яйце, и в третий раз в муке.

Вареники в воде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В кипящую подсоленную воду опустить сформированные вареники и варить после всплытия 3-4 минуты.

Ленивые вареники в сливочном масле. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готовые вареники подавать теплыми, со сливочным маслом и сахаром по своему вкусу.

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