Головна Олімпіада Норвегія гарантувала собі перемогу в медальному заліку ОІ-2026

Норвегія гарантувала собі перемогу в медальному заліку ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 03:11
Норвегія виграла медальний залік ОІ-2026
Йоганнес Клебо (по центру) виграв шість золотих медалей на Олімпіаді. Фото: Reuters

Збірна Норвегії достроково стала переможцем медального заліку зимових Олімпійських ігор-2026. Перед останнім змагальним днем відрив скандинавів від США становить сім золотих нагород, тоді як американці теоретично можуть здобути максимум чотири.

Таким чином, Норвегія вперше забезпечила перше місце ще до завершення Ігор, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Награждение на Олимпиаде
Нідерланди в останній день обійшли Італію в заліку. Фото: Reuters 

Тріумф Норвегії на Олімпійських іграх

Наразі в активі норвежців 18 золотих, 11 срібних і 11 бронзових медалей — загалом 40 нагород. Це одразу два показники-рекорди: за кількістю золотих медалей та за загальною кількістю здобутих нагород.

Для Норвегії це четверта поспіль перемога в медальному заліку зимових Олімпіад. Востаннє скандинави не очолювали таблицю у 2010 році, коли фінішували четвертими.

США посідають друге місце з 11 золотими, 12 срібними та 9 бронзовими медалями (32 загалом). Американська команда залишається єдиною, хто перевищив позначку у 30 нагород, окрім Норвегії.

Третю позицію утримують Нідерланди — 10 золотих, 7 срібних і 3 бронзові медалі (20). Голландці традиційно сильні в ковзанярських дисциплінах, що й забезпечило їм місце в трійці за кількістю "золота".

Італія, господарка Ігор, має таку ж кількість золотих нагород — 10, але через меншу кількість срібла перебуває на четвертій сходинці. В активі італійців 30 медалей (10-6-14), що є третім показником за загальною сумою.

Замикає п’ятірку Франція — 8 золотих, 9 срібних і 6 бронзових нагород (23 загалом).

Україна на цих Олімпійських іграх медалей не здобула.

Нагадаємо, українець Владислав Гераскевич розповів про свій стан після Олімпійських ігор.

Росіянам не сподобалося, що їх ігнорують спонсори з подарунками.

Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
