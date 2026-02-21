Відео
Україна
Головна Олімпіада Україна вперше за 16 років не виграла жодної медалі на зимовій Олімпіаді

Україна вперше за 16 років не виграла жодної медалі на зимовій Олімпіаді

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 16:10
Україна без нагород на Олімпіаді-2026 — найгірші ОІ в історії синьо-жовтих
Збірна України на відкритті Олімпійських ігор-2026. Фото: Reuters

Завершились виступи олімпіської збірної України на Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортіні. Цей турнір став найгіршим в історії країни.

Про невдалий для України турнір повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Александр Лисогор
Олександр Лісогор після останнього виступу українців на Олімпіаді. Фото: Reuters

Найгірша Олімпіада для України

Після невдачі у змішаних змаганнях з лижної акробатики стало зрозуміло, що команда вперше за 16 років залишиться без нагород.

Останньою реальною можливістю поборотися за подіум був мікст у фристайлі, однак команда не пробилася до суперфіналу. У підсумку Україна втретє в історії завершує зимову Олімпіаду без медалей — раніше це траплялося у 2002 та 2010 роках.

Однак, ці Ігри були найгірші, оскільки найкращими місцями були лише десяті позиції Віталія Мандзина в мас-старті, Катерини Коцар в біг-ейрі та Олександра Окіпнюка в лижній акробатицію В Солт-Лейк-Сіті-2002 та Ванкувері-2010 українці фінішували п’ятими.

У командних дисциплінах найвищими стали шоста позиція у змішаній естафеті з санного спорту та сьоме місце у жіночих двомісних санях.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про історію успіху Аліси Лю, яка вразила на Олімпіаді-2026.

У фіналі чоловічого хокейного турніру ОІ зустрінуться збірні США та Канади.

медалі олімпіада Олімпійська збірна України зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
