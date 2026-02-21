Україна без нагород на Олімпіаді-2026 — найгірші ОІ в історії синьо-жовтих

Збірна України на відкритті Олімпійських ігор-2026. Фото: Reuters

Завершились виступи олімпіської збірної України на Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортіні. Цей турнір став найгіршим в історії країни.

Про невдалий для України турнір повідомив портал Новини.LIVE.

Олександр Лісогор після останнього виступу українців на Олімпіаді. Фото: Reuters

Найгірша Олімпіада для України

Після невдачі у змішаних змаганнях з лижної акробатики стало зрозуміло, що команда вперше за 16 років залишиться без нагород.

Останньою реальною можливістю поборотися за подіум був мікст у фристайлі, однак команда не пробилася до суперфіналу. У підсумку Україна втретє в історії завершує зимову Олімпіаду без медалей — раніше це траплялося у 2002 та 2010 роках.

Однак, ці Ігри були найгірші, оскільки найкращими місцями були лише десяті позиції Віталія Мандзина в мас-старті, Катерини Коцар в біг-ейрі та Олександра Окіпнюка в лижній акробатицію В Солт-Лейк-Сіті-2002 та Ванкувері-2010 українці фінішували п’ятими.

У командних дисциплінах найвищими стали шоста позиція у змішаній естафеті з санного спорту та сьоме місце у жіночих двомісних санях.

У фіналі чоловічого хокейного турніру ОІ зустрінуться збірні США та Канади.