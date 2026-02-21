Украина завершит Олимпиаду без наград — что известно

Сборная Украины на открытии Олимпийских игр-2026. Фото: Reuters

Зимняя Олимпиада в Италии подходит к завершению для сборной Украины без завоеванных наград. К тому же, никто даже не попал в Топ-5.

О неудачном для Украины турнире сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Александр Лисогор после последнего выступления украинцев на Олимпиаде. Фото: Reuters

Худшая Олимпиада для Украины

После неудачи в смешанных соревнованиях по лыжной акробатике стало понятно, что команда впервые за 16 лет останется без наград.

Последней реальной возможностью побороться за подиум был микст во фристайле, однако команда не пробилась в суперфинал. В итоге Украина в третий раз в истории завершает зимнюю Олимпиаду без медалей — ранее это случалось в 2002 и 2010 годах.

Однако, эти Игры были худшие, поскольку лучшими местами были лишь десятые позиции Виталия Мандзына в масс-старте, Катерины Коцар в биг-эйре и Александра Окипнюка в лыжной акробатике В Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010 украинцы финишировали пятыми.

В командных дисциплинах самыми высокими стали шестая позиция в смешанной эстафете по санному спорту и седьмое место в женских двухместных санях.

Напомним, ранее мы рассказали об истории успеха Алисы Лю, которая поразила на Олимпиаде-2026.

В финале мужского хоккейного турнира ОИ встретятся сборные США и Канады.