Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Украина впервые с 2010 года не выиграла ни одной медали на ОИ

Украина впервые с 2010 года не выиграла ни одной медали на ОИ

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 16:10
Украина завершит Олимпиаду без наград — что известно
Сборная Украины на открытии Олимпийских игр-2026. Фото: Reuters

Зимняя Олимпиада в Италии подходит к завершению для сборной Украины без завоеванных наград. К тому же, никто даже не попал в Топ-5.

О неудачном для Украины турнире сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Александр Лисогор
Александр Лисогор после последнего выступления украинцев на Олимпиаде. Фото: Reuters

Худшая Олимпиада для Украины

После неудачи в смешанных соревнованиях по лыжной акробатике стало понятно, что команда впервые за 16 лет останется без наград.

Последней реальной возможностью побороться за подиум был микст во фристайле, однако команда не пробилась в суперфинал. В итоге Украина в третий раз в истории завершает зимнюю Олимпиаду без медалей — ранее это случалось в 2002 и 2010 годах.

Однако, эти Игры были худшие, поскольку лучшими местами были лишь десятые позиции Виталия Мандзына в масс-старте, Катерины Коцар в биг-эйре и Александра Окипнюка в лыжной акробатике В Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010 украинцы финишировали пятыми.

В командных дисциплинах самыми высокими стали шестая позиция в смешанной эстафете по санному спорту и седьмое место в женских двухместных санях.

Напомним, ранее мы рассказали об истории успеха Алисы Лю, которая поразила на Олимпиаде-2026.

В финале мужского хоккейного турнира ОИ встретятся сборные США и Канады.

медали олимпиада Олимпийская сборная Украины зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации