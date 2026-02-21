Украина завершит Олимпиаду без наград — что известно

Украина впервые с 2010 года не выиграла ни одной медали на ОИ
Зимняя Олимпиада в Италии подходит к завершению для сборной Украины без завоеванных наград. К тому же, никто даже не попал в Топ-5.
О неудачном для Украины турнире сообщил портал Новини.LIVE.
Худшая Олимпиада для Украины
После неудачи в смешанных соревнованиях по лыжной акробатике стало понятно, что команда впервые за 16 лет останется без наград.
Последней реальной возможностью побороться за подиум был микст во фристайле, однако команда не пробилась в суперфинал. В итоге Украина в третий раз в истории завершает зимнюю Олимпиаду без медалей — ранее это случалось в 2002 и 2010 годах.
Однако, эти Игры были худшие, поскольку лучшими местами были лишь десятые позиции Виталия Мандзына в масс-старте, Катерины Коцар в биг-эйре и Александра Окипнюка в лыжной акробатике В Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010 украинцы финишировали пятыми.
В командных дисциплинах самыми высокими стали шестая позиция в смешанной эстафете по санному спорту и седьмое место в женских двухместных санях.
Напомним, ранее мы рассказали об истории успеха Алисы Лю, которая поразила на Олимпиаде-2026.
В финале мужского хоккейного турнира ОИ встретятся сборные США и Канады.
Читайте Новини.LIVE!