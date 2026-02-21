Україна — 6-та у міксті з акробатики на ОІ

Олександр Окіпнюк. Фото: Reuters

Збірна України з лижної акробатики вперше виступила у командному міксті на зимових Олімпійських іграх-2026. У фіналі турніру українці посіли шосте місце та не змогли пробитися до суперфіналу.

Про це повідомив портал Новини.LIVE, з посиланням на "Суспільне Спорт".

Ангеліна Брикіна. Фото: Reuters

Україна залишилась без медалей

Команда виступала у складі з Ангеліною Брикіною, Дмитром Котовським та Олександром Окіпнюком. Згідно з форматом змагання, до суперфіналу проходили чотири найкращі збірні із семи.

Після першої спроби Україна йшла другою, оскільки Брикіна чисто виконала Back Full-Full-Full на 90,58 бала. Далі Окіпнюк не зміг стабільно приземлитися після Back Double Full-Full-Full — 76,92 бала, і команда опустилася на п’яту позицію. Заключний стрибок Котовського (Back Full-Double Full-Full) не врятував — 87,17 бала. Команда з 254,67 балами стала шостою.

Україна вже здобувала право виступити у міксті перед Пекіном-2022, однак тоді команда знялася через позитивні тести на COVID-19. У Мілані збірна дебютувала.

