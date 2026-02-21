Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Україна залишилась без медалі у дебютному міксті з акробатики

Україна залишилась без медалі у дебютному міксті з акробатики

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 14:47
Україна — 6-та у міксті з акробатики на ОІ
Олександр Окіпнюк. Фото: Reuters

Збірна України з лижної акробатики вперше виступила у командному міксті на зимових Олімпійських іграх-2026. У фіналі турніру українці посіли шосте місце та не змогли пробитися до суперфіналу.

Про це повідомив портал Новини.LIVE, з посиланням на "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте також:
Ангелина Брыкина
Ангеліна Брикіна. Фото: Reuters

Україна залишилась без медалей

Команда виступала у складі з Ангеліною Брикіною, Дмитром Котовським та Олександром Окіпнюком. Згідно з форматом змагання, до суперфіналу проходили чотири найкращі збірні із семи.

Після першої спроби Україна йшла другою, оскільки Брикіна чисто виконала Back Full-Full-Full на 90,58 бала. Далі Окіпнюк не зміг стабільно приземлитися після Back Double Full-Full-Full — 76,92 бала, і команда опустилася на п’яту позицію. Заключний стрибок Котовського (Back Full-Double Full-Full) не врятував — 87,17 бала. Команда з 254,67 балами стала шостою.

Україна вже здобувала право виступити у міксті перед Пекіном-2022, однак тоді команда знялася через позитивні тести на COVID-19. У Мілані збірна дебютувала.

Нагадаємо, раніше футбольний клуб "Дніпро" залишився без генерального директора.

Також раніше борець Жан Беленюк розповів про вплив війни на результати України на зимовій Олімпіаді.

Фристайл Олімпійські ігри-2026 лижна акробатика Ангеліна Брикіна Дмитро Котовський Олександр Окіпнюк
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації