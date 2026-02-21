Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Украинцы дебютировали в миксте лыжной акробатики и заняли 6-е место

Украинцы дебютировали в миксте лыжной акробатики и заняли 6-е место

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 14:47
Украина финишировала шестой в миксте ОИ
Александр Окипнюк. Фото: Reuters

Сборная Украины впервые приняла участие в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике в рамках Олимпийских игр. Однако, по итогам финала команда заняла лишь шестое место.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE, со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте также:
Ангелина Брыкина
Ангелина Брыкина. Фото: Reuters

Украина осталась без медалей

Команда выступала в составе с Ангелиной Брыкиной, Дмитрием Котовским и Александром Окипнюком. Согласно формату соревнования, в суперфинал проходили четыре лучшие сборные из семи.

После первой попытки Украина шла второй, поскольку Брыкина чисто выполнила Back Full-Full-Full-Full на 90,58 балла. Далее Окипнюк не смог стабильно приземлиться после Back Double Full-Full-Full — 76,92 балла, и команда опустилась на пятую позицию. Заключительный прыжок Котовского (Back Full-Double Full-Full) не спас — 87,17 балла. Команда с 254,67 баллами стала шестой.

Украина уже получала право выступить в миксте перед Пекином-2022, однако тогда команда снялась из-за положительных тестов на COVID-19. В Милане сборная дебютировала.

Напомним, ранее футбольный клуб "Днепр" остался без генерального директора.

Также ранее борец Жан Беленюк рассказал о влиянии войны на результаты Украины на зимней Олимпиаде.

Фристайл Олимпийские игры-2026 лыжная акробатика Ангелина Брыкина Дмитрий Котовский Александр Окипнюк
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации