Украина финишировала шестой в миксте ОИ

Александр Окипнюк. Фото: Reuters

Сборная Украины впервые приняла участие в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике в рамках Олимпийских игр. Однако, по итогам финала команда заняла лишь шестое место.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE, со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Реклама

Читайте также:

Ангелина Брыкина. Фото: Reuters

Украина осталась без медалей

Команда выступала в составе с Ангелиной Брыкиной, Дмитрием Котовским и Александром Окипнюком. Согласно формату соревнования, в суперфинал проходили четыре лучшие сборные из семи.

После первой попытки Украина шла второй, поскольку Брыкина чисто выполнила Back Full-Full-Full-Full на 90,58 балла. Далее Окипнюк не смог стабильно приземлиться после Back Double Full-Full-Full — 76,92 балла, и команда опустилась на пятую позицию. Заключительный прыжок Котовского (Back Full-Double Full-Full) не спас — 87,17 балла. Команда с 254,67 баллами стала шестой.

Украина уже получала право выступить в миксте перед Пекином-2022, однако тогда команда снялась из-за положительных тестов на COVID-19. В Милане сборная дебютировала.

Напомним, ранее футбольный клуб "Днепр" остался без генерального директора.

Также ранее борец Жан Беленюк рассказал о влиянии войны на результаты Украины на зимней Олимпиаде.