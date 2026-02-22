Итоги медального зачета ОИ-2026: известна первая пятерка

Йоханнес Клебо (по центру) выиграл шесть золотых медалей на Олимпиаде. Фото: Reuters

Зимняя Олимпиада-2026 подходит к завершению, и перед последним соревновательным днем определился победитель медального зачета. Сборная Норвегии стала недосягаемой для преследователей.

Норвегия впервые обеспечила первое место еще до завершения Игр, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Нидерланды в последний день обошли Италию в зачете. Фото: Reuters

Триумф Норвегии на Олимпийских играх

Сейчас в активе норвежцев 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей — всего 40 наград. Это сразу два показателя-рекорда: по количеству золотых медалей и по общему количеству полученных наград.

Для Норвегии это четвертая подряд победа в медальном зачете зимних Олимпиад. Последний раз скандинавы не возглавляли таблицу в 2010 году, когда финишировали четвертыми.

США занимают второе место с 11 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями (32 всего). Американская команда остается единственной, кто превысил отметку в 30 наград, кроме Норвегии.

Третью позицию удерживают Нидерланды — 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали (20). Голландцы традиционно сильны в конькобежных дисциплинах, что и обеспечило им место в тройке по количеству "золота".

Италия, хозяйка Игр, имеет такое же количество золотых наград — 10, но из-за меньшего количества серебра находится на четвертой строчке. В активе итальянцев 30 медалей (10-6-14), что является третьим показателем по общей сумме.

Замыкает пятерку Франция — 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград (23 всего).

Украина на этих Олимпийских играх медалей не получила.

Напомним, украинец Владислав Гераскевич рассказал о своем состоянии после Олимпийских игр.

Россиянам не понравилось, что их игнорируют спонсоры с подарками.