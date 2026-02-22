Итоги медального зачета ОИ-2026: известна первая пятерка

Норвегия гарантировала себе победу в медальном зачете ОИ-2026
Зимняя Олимпиада-2026 подходит к завершению, и перед последним соревновательным днем определился победитель медального зачета. Сборная Норвегии стала недосягаемой для преследователей.
Норвегия впервые обеспечила первое место еще до завершения Игр, сообщил портал Новини.LIVE.
Триумф Норвегии на Олимпийских играх
Сейчас в активе норвежцев 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей — всего 40 наград. Это сразу два показателя-рекорда: по количеству золотых медалей и по общему количеству полученных наград.
Для Норвегии это четвертая подряд победа в медальном зачете зимних Олимпиад. Последний раз скандинавы не возглавляли таблицу в 2010 году, когда финишировали четвертыми.
США занимают второе место с 11 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями (32 всего). Американская команда остается единственной, кто превысил отметку в 30 наград, кроме Норвегии.
Третью позицию удерживают Нидерланды — 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали (20). Голландцы традиционно сильны в конькобежных дисциплинах, что и обеспечило им место в тройке по количеству "золота".
Италия, хозяйка Игр, имеет такое же количество золотых наград — 10, но из-за меньшего количества серебра находится на четвертой строчке. В активе итальянцев 30 медалей (10-6-14), что является третьим показателем по общей сумме.
Замыкает пятерку Франция — 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград (23 всего).
Украина на этих Олимпийских играх медалей не получила.
