Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Дві легенди біатлону оголосили про завершення кар'єри після гонки на ОІ

Дві легенди біатлону оголосили про завершення кар'єри після гонки на ОІ

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 21:02
Вірер і Пройсс завершили кар’єру на ОІ-2026
Франціска Пройсс та Доротея Вірер. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні завершилася остання гонка з біатлону. Нею став жіночий мас-старт.

Гонка відзначилася завершенням кар’єри легендарної німкені Франціски Пройсс та італійки Доротеї Вірер, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Франциска Пройсс и Доротея Вирер
Франціска Пройсс та Доротея Вірер. Фото: Reuters

Завершилися кар’єри двох легенд

Вірер, яка виступала перед рідною публікою, попри два кола штрафу посіла п’яте місце в мас-старті. Пройсс із сімома невдалими пострілами фінішувала 28-ю.

Після завершення мас-старту спортсменки провели спільну церемонію прощання на стадіоні в Антгольц-Антерсельві та подякували вболівальникам.

Збірна Німеччини на честь Пройсс вийшла з плакатом "Дякуємо, Франці", відзначивши її внесок у розвиток біатлону.

Пройсс, якій 31 рік, за свою кар’єру здобувала дві бронзові нагороди в естафетах у Пекіні (2022) та Мілані-Кортіні (2026). У неї також золото чемпіонату світу-2015 та п’ять срібних медалей ЧС.

У 35 років Вірер виграла срібну медаль у Мілані та Кортіні, бронзові нагороди в Сочі, Пхьончхані та Пекіні. Також у неї три золоті медалі чемпіонатів світу, чотири срібні та три бронзові.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про американську фігуристку, яка вразила в Мілані.

У фіналі олімпійського хокейного турніру зіграють збірні США та Канади.

Біатлон олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації