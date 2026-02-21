Вірер і Пройсс завершили кар’єру на ОІ-2026

Франціска Пройсс та Доротея Вірер. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні завершилася остання гонка з біатлону. Нею став жіночий мас-старт.

Гонка відзначилася завершенням кар’єри легендарної німкені Франціски Пройсс та італійки Доротеї Вірер, повідомив портал Новини.LIVE.

Завершилися кар’єри двох легенд

Вірер, яка виступала перед рідною публікою, попри два кола штрафу посіла п’яте місце в мас-старті. Пройсс із сімома невдалими пострілами фінішувала 28-ю.

Після завершення мас-старту спортсменки провели спільну церемонію прощання на стадіоні в Антгольц-Антерсельві та подякували вболівальникам.

Збірна Німеччини на честь Пройсс вийшла з плакатом "Дякуємо, Франці", відзначивши її внесок у розвиток біатлону.

Пройсс, якій 31 рік, за свою кар’єру здобувала дві бронзові нагороди в естафетах у Пекіні (2022) та Мілані-Кортіні (2026). У неї також золото чемпіонату світу-2015 та п’ять срібних медалей ЧС.

У 35 років Вірер виграла срібну медаль у Мілані та Кортіні, бронзові нагороди в Сочі, Пхьончхані та Пекіні. Також у неї три золоті медалі чемпіонатів світу, чотири срібні та три бронзові.

