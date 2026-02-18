Відео
Головна Олімпіада Меркушина здивувала амбітними планами після Олімпіади-2026

Меркушина здивувала амбітними планами після Олімпіади-2026

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 14:11
Меркушина виступить на юніорському ЧС одразу після Олімпійських Ігор
Олександра Меркушина під час Ігор в Італії. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Українська біатлоністка Олександра Меркушина не планує ставити крапку в сезоні після Олімпійських ігор. Юна 21-річна спортсменка вже окреслила свої подальші виступи та визначилася з найближчими стартами.

Меркушина планує взяти участь у юніорському чемпіонаті світу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Олімпійський турнір зажадав значних фізичних та психологічних витрат, проте Олександра Меркушина вирішила не робити паузу. За її словами, перехід від Ігор до ще одного важливого старту стане серйозним випробуванням, оскільки обидва змагання вимагають максимальної концентрації.

Александра Меркушина
Олександра Меркушина (ліворуч) із сестрою Анастасією. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Новий старт Меркушиної одразу після Ігор

Юніорський чемпіонат світу для Олександри стане не просто формальним турніром, а можливістю продовжити набирати змагальний досвід. В українському біатлоні юніорські старти традиційно розглядаються як важливий етап становлення спортсменів, і сама Меркушина підкреслює цінність подібних гонок.

"Буде важко дійсно, тому що тут дуже важливі змагання, і вони забирають дуже багато ментального ресурсу. І при цьому юніорський чемпіонат світу також досить важко пройти, тому що теж хочеш показати якомога кращий результат. Завжди кажу, що для мене дуже важливо якомога більше отримувати досвіду", — розповіла Меркушина.

спорт Біатлон Збірна України з біатлону Олімпійська збірна України Олександра Меркушина Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
