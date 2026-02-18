Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Меркушина вернется в юношеский спорт после Олимпиады-2026

Меркушина вернется в юношеский спорт после Олимпиады-2026

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:11
Меркушина выступит на юниорском ЧМ сразу после Олимпийских Игр
Александра Меркушина во время Игр в Италии. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Украинская биатлонистка Александра Меркушина не собирается завершать сезон после Олимпийских игр. Молодая 21-летняя спортсменка уже определилась с дальнейшим графиком. 

Меркушина планирует принять участие в юниорском чемпионате мира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте также:

Олимпийский турнир потребовал значительных физических и психологических затрат, однако Александра Меркушина решила не делать паузу. По ее словам, переход от Игр к еще одному важному старту станет серьезным испытанием, поскольку оба соревнования требуют максимальной концентрации. 

Александра Меркушина
Александра Меркушина (слева) с сестрой Анастасией. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Новый старт Меркушиной сразу после Игр

Юниорский чемпионат мира для Александры станет не просто формальным турниром, а возможностью продолжить набирать соревновательный опыт. В украинском биатлоне юниорские старты традиционно рассматриваются как важный этап становления спортсменов, и сама Меркушина подчеркивает ценность подобных гонок.

"Будет трудно действительно, потому что здесь очень важные соревнования, и они забирают очень много ментального ресурса. И при этом юниорский чемпионат мира также достаточно трудно пройти, потому что тоже хочешь показать как можно лучший результат. Всегда говорю, что для меня очень важно как можно больше получать опыта", — рассказала Меркушина. 

Напомним, претендент на медаль мужском слаломе на ОИ-2026 неожиданно сошел с трассы ради прогулки по лесу в одиночестве. 

Бывшая украинская спортсменка установила уникальный личный рекорд на Олимпиаде-2026 в составе сборной Австрии. 

спорт Биатлон Сборная Украины по биатлону Олимпийская сборная Украины Александра Меркушина Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации