Меркушина выступит на юниорском ЧМ сразу после Олимпийских Игр

Александра Меркушина во время Игр в Италии. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Украинская биатлонистка Александра Меркушина не собирается завершать сезон после Олимпийских игр. Молодая 21-летняя спортсменка уже определилась с дальнейшим графиком.

Меркушина планирует принять участие в юниорском чемпионате мира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Олимпийский турнир потребовал значительных физических и психологических затрат, однако Александра Меркушина решила не делать паузу. По ее словам, переход от Игр к еще одному важному старту станет серьезным испытанием, поскольку оба соревнования требуют максимальной концентрации.

Александра Меркушина (слева) с сестрой Анастасией. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Новый старт Меркушиной сразу после Игр

Юниорский чемпионат мира для Александры станет не просто формальным турниром, а возможностью продолжить набирать соревновательный опыт. В украинском биатлоне юниорские старты традиционно рассматриваются как важный этап становления спортсменов, и сама Меркушина подчеркивает ценность подобных гонок.

"Будет трудно действительно, потому что здесь очень важные соревнования, и они забирают очень много ментального ресурса. И при этом юниорский чемпионат мира также достаточно трудно пройти, потому что тоже хочешь показать как можно лучший результат. Всегда говорю, что для меня очень важно как можно больше получать опыта", — рассказала Меркушина.

