Джима — 24-та у спринті на ОІ-2026, золото у Норвегії

На Олімпійських іграх завершився спринт на 7,5 км у жінок в біатлоні. Гонка пройшла в італійському Антхольці.
Збірна України виставила на гонку чотирьох біатлоністів.
Джима не промахувалась на стрільбищі
Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка посіла 24-те місце.
Джима безпомилково відпрацювала на двох вогневих рубежах і фінішувала з відставанням 1:34,6. Вона стала єдиною українкою, що увійшла до топ-25 у цій дисципліні.
Олександра Меркушина з одним штрафним колом завершила гонку 42-ю (+2:11,0). Христина Дмитренко також допустила одну хибу і стала 54-ю (+2:23,8). Олена Городна не закрила дві мішені та фінішувала 76-ю (+3:30,5).
До гонки переслідування відібралися Джима, Меркушина та Дмитренко.
Перемогу здобула Марен Кіркейде з Норвегії — 20:40,8 (0+0). Срібло та бронзу вибороли француженки Осеан Мішлон (+3,8) та Лу Жанмонно (+23,7).
