Головна Олімпіада На Олімпіаді завершився спринт — як виступили Джима та інші українки

На Олімпіаді завершився спринт — як виступили Джима та інші українки

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:59
Джима — 24-та у спринті на ОІ-2026, золото у Норвегії
Юлія Джима. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх завершився спринт на 7,5 км у жінок в біатлоні. Гонка пройшла в італійському Антхольці.

Збірна України виставила на гонку чотирьох біатлоністів, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Кристина Дмитренко
Христина Дмитренко. Фото: Reuters

Джима не промахувалась на стрільбищі

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка посіла 24-те місце.

Джима безпомилково відпрацювала на двох вогневих рубежах і фінішувала з відставанням 1:34,6. Вона стала єдиною українкою, що увійшла до топ-25 у цій дисципліні.

Олександра Меркушина з одним штрафним колом завершила гонку 42-ю (+2:11,0). Христина Дмитренко також допустила одну хибу і стала 54-ю (+2:23,8). Олена Городна не закрила дві мішені та фінішувала 76-ю (+3:30,5).

До гонки переслідування відібралися Джима, Меркушина та Дмитренко.

Перемогу здобула Марен Кіркейде з Норвегії — 20:40,8 (0+0). Срібло та бронзу вибороли француженки Осеан Мішлон (+3,8) та Лу Жанмонно (+23,7).

Нагадаємо, раніше український фігурист Кирило Марсак розповів, що виступ росіянина йому завадив.

Також стало відомо, що організатори ОІ-2026 могли спеціально вимкнути акцію українських спортсменів на підтримку Владиславу Гераскевичу.

Біатлон олімпіада Юлія Джима зимові види спорту Олександра Меркушина Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
