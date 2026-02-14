Видео
Україна
Видео

На Олимпиаде завершился спринт — как выступили Джима и другие украинки

Дата публикации 14 февраля 2026 17:59
Джима - 24-я в спринте на ОИ-2026, золото у Норвегии
Юлия Джима. Фото: Reuters

На Олимпийских играх завершился спринт на 7,5 км у женщин в биатлоне. Гонка прошла в итальянском Антхольце.

Сборная Украины выставила на гонку четырех биатлонистов, сообщил портал Новини.LIVE.

Кристина Дмитренко
Кристина Дмитренко. Фото: Reuters

Джима не промахивалась на стрельбище

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая заняла 24-е место.

Джима безошибочно отработала на двух огневых рубежах и финишировала с отставанием 1:34,6. Она стала единственной украинкой, вошедшей в топ-25 в этой дисциплине.

Александра Меркушина с одним штрафным кругом завершила гонку 42-й (+2:11,0). Кристина Дмитренко также допустила один промах и стала 54-й (+2:23,8). Елена Городная не закрыла две мишени и финишировала 76-й (+3:30,5).

В гонку преследования отобрались Джима, Меркушина и Дмитренко.

Победу одержала Марен Киркейде из Норвегии — 20:40,8 (0+0). Серебро и бронзу завоевали француженки Осеан Мишлон (+3,8) и Лу Жанмонно (+23,7).

Напомним, ранее украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал, что выступление россиянина ему помешало.

Также стало известно, что организаторы ОИ-2026 могли специально выключить акцию украинских спортсменов в поддержку Владислава Гераскевича.

Биатлон олимпиада Юлия Джима зимние виды спорта Александра Меркушина Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
