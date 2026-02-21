Видео
Главная Олимпиада Вирер и Пройсс завершили карьеры после финальной гонки Олимпиады

Вирер и Пройсс завершили карьеры после финальной гонки Олимпиады

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 21:02
Вирер и Пройсс завершили карьеру после финальной гонки Олимпиады
Франциска Пройсс и Доротея Вирер. Фото: Reuters

Женский масс-старт на Играх-2026 стал финальным стартом в карьере Доротеи Вирер и Франциски Пройсс. После гонки спортсменки официально завершили выступления.

Об завершении карьер итальянки и немки сообщил портал Новини.LIVE.

Франциска Пройсс и Доротея Вирер
Завершились карьеры двух легенд

Вирер, выступавшая перед родной публикой, несмотря на два круга штрафа заняла пятое место в масс-старте. Пройсс с семью неудачными выстрелами финишировала 28-й.

После завершения масс-старта спортсменки провели совместную церемонию прощания на стадионе в Антгольц-Антерсельве и поблагодарили болельщиков.

Сборная Германии в честь Пройсс вышла с плакатом "Спасибо, Франци", отметив ее вклад в развитие биатлона.

Пройсс, которой 31 год, за свою карьеру получала две бронзовые награды в эстафетах в Пекине (2022) и Милане-Кортине (2026). У нее также золото чемпионата мира-2015 и пять серебряных медалей ЧМ.

В 35 лет Вирер выиграла серебряную медаль в Милане и Кортине, бронзовые награды в Сочи, Пхенчхане и Пекине. Также у нее три золотые медали чемпионатов мира, четыре серебряные и три бронзовые.

Напомним, ранее мы рассказали об американской фигуристке, которая поразила в Милане.

В финале олимпийского хоккейного турнира сыграют сборные США и Канады.

Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
