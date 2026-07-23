Вибілені брови як у Леді Гаги: як зробити в домашніх умовах

Леді Гага. Колаж: Новини.LIVE

Вибілені брови вже давно перестали бути дивиною. Якщо раніше такий прийом можна було побачити лише на подіумах, то тепер його дедалі частіше обирають знаменитості, моделі та б'юті-блогери. Один із найгучніших прикладів — Леді Гага, яка неодноразово з'являлася з майже непомітними бровами, зробивши цей тренд ще популярнішим.

Новини.LIVE розповість, як зробити такі ж брови.

Попри те, що найкращий результат можна отримати в салоні, де процедуру виконує майстер, деякі наважуються освітлити брови самостійно. У такому разі важливо не експериментувати зі звичайними засобами для волосся, а використовувати спеціальний відбілювальний крем, який підходить для делікатної шкіри обличчя.

Як зробити брови, як у Леді Гаги

Перед процедурою потрібно повністю змити макіяж і очистити шкіру. Ділянку навколо брів бажано змастити жирним кремом — він допоможе захистити її від подразнення. Якщо засіб складається з кількох компонентів, їх потрібно змішувати лише так, як зазначено в інструкції виробника.

Леді Гага. Фото: Instagram.com/ladygaga

Після цього суміш рівномірно наносять на волоски, не пропускаючи окремих ділянок. Дуже важливо не перетримувати засіб. Щойно мине рекомендований час, його потрібно акуратно прибрати вологою серветкою або рушником, а потім добре вмити обличчя, щоб на бровах не залишилося залишків складу.

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Найчастіша проблема після домашнього освітлення — небажаний жовтуватий або помаранчевий відтінок. Саме через нього багато хто розчаровується у результаті вже після першої спроби.

Існує популярний міф, що виправити ситуацію допоможе фіолетовий шампунь. Насправді він майже не впливає на колір вибілених брів. Для догляду після процедури фахівці радять використовувати очищувальний шампунь. Він допомагає прибрати залишки косметики та засобів для укладання, завдяки чому волоски довше зберігають світлий відтінок і мають більш охайний вигляд.

Якщо ж ви не впевнені, що зможете правильно виконати всі етапи вдома, краще не ризикувати. Освітлення брів здається простою процедурою, але навіть невелика помилка може зіпсувати бажаний результат.

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