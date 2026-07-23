Отбеленные брови, как у Леди Гаги: как сделать в домашних условиях

Леди Гага. Коллаж: Новини.LIVE

Обесцвеченные брови уже давно перестали быть редкостью. Если раньше такой прием можно было увидеть только на подиумах, то теперь его все чаще выбирают знаменитости, модели и бьюти-блогеры. Один из самых громких примеров — Леди Гага, которая неоднократно появлялась с почти незаметными бровями, сделав этот тренд еще более популярным.

Новини.LIVE расскажет, как сделать такие же брови.

Несмотря на то, что лучший результат можно получить в салоне, где процедуру выполняет мастер, некоторые решаются осветлить брови самостоятельно. В таком случае важно не экспериментировать с обычными средствами для волос, а использовать специальный отбеливающий крем, подходящий для нежной кожи лица.

Как сделать брови, как у Леди Гаги

Перед процедурой нужно полностью смыть макияж и очистить кожу. Область вокруг бровей желательно смазать жирным кремом — он поможет защитить ее от раздражения. Если средство состоит из нескольких компонентов, их нужно смешивать только так, как указано в инструкции производителя.

Леди Гага. Фото: Instagram.com/ladygaga

После этого смесь равномерно наносят на волоски, не пропуская отдельных участков. Очень важно не передерживать средство. Как только истечет рекомендованное время, его нужно аккуратно удалить влажной салфеткой или полотенцем, а затем хорошо умыть лицо, чтобы на бровях не осталось остатков состава.

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Существует распространенный миф, что исправить ситуацию поможет фиолетовый шампунь. На самом деле он практически не влияет на цвет обесцвеченных бровей. Для ухода после процедуры специалисты советуют использовать очищающий шампунь. Он помогает удалить остатки косметики и средств для укладки, благодаря чему волоски дольше сохраняют светлый оттенок и выглядят более ухоженно.

Если же вы не уверены, что сможете правильно выполнить все этапы дома, лучше не рисковать. Осветление бровей кажется простой процедурой, но даже небольшая ошибка может испортить желаемый результат.

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