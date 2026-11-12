Нігті із рожевим гель-лаком. Фото: magnific

Більшість віддає перевагу гель-лаку, бо це дозволяє кілька тижнів не думати про оновлення манікюру, але постійне покриття не завжди минає без наслідків для нігтів. Іноді після чергового зняття вони стають тоншими, починають ламатися або розшаровуватися. Тож важливо знати, коли час записуватися до майстра, а коли краще дати нігтям перепочити.

Новини.LIVE вирішили в цьому розібратися.

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Як часто можна робити манікюр гель-лаком

Багато хто звикає оновлювати гель-лак раз на три-чотири тижні, але затягувати з візитом до майстра не варто. У міру відростання нігтя покриття зміщується, а навантаження на його край збільшується. Через це довгі нігті стають вразливішими до тріщин і можуть ламатися.

Зазвичай новий манікюр роблять через 2–3 тижні. Втім, усе залежить від того, наскільки швидко ростуть нігті та як довго тримається покриття. Якщо гель-лак почав відходити від пластини, не потрібно чекати, поки він відпаде сам. Тим паче не варто здирати його самостійно руками.

Сам по собі гель-лак не позбавляє нігті кисню — нігтьова пластина взагалі не дихає. Проблеми частіше виникають через неправильне нанесення, надмірне спилювання або невдале зняття матеріалу. Саме після таких процедур нігті нерідко стають тонкими та чутливими.

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Коли потрібно робити перерву між манікюрами

Якщо після зняття покриття нігті стали ламкими, почали розшаровуватися або болять під час дотику, з новим манікюром краще не поспішати. Особливо це стосується ситуацій, коли майстер щоразу сильно спилює поверхню нігтьової пластини. Вона не відновлюється за кілька днів — пошкоджена ділянка має відрости.

На цей час можна відмовитися від гель-лаку на кілька тижнів і залишити нігті без декоративного покриття. У щоденному догляді допоможуть олія для кутикули та звичайний крем для рук. Вони підтримуватимуть зволоженість шкіри навколо нігтів, яка теж часто пересихає після манікюру.

Не варто намагатися приховати нерівності чи пошкодження ще одним шаром гель-лаку. Якщо нігті змінили колір, стали болючими або продовжують розшаровуватися, краще показати їх дерматологу.

Зрештою, немає потреби робити перерву після кожного другого манікюру лише за календарем. Набагато важливіше стежити за станом нігтів і не терпіти процедури, під час яких відчувається біль або печіння.

Раніше ми писали про те, що привабливість манікюру залежить не лише від кольору лаку. Дослідники перевірили, як люди оцінюють нігті різної довжини та з різним покриттям, і результати виявилися дещо несподіваними. Виявилося, що найефектніший варіант — не обов’язково той, який першим спадає на думку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після 60 років не обов’язково обмежуватися лише нюдовими відтінками чи відмовлятися від дизайну. Вдалий колір лаку та форма нігтів можуть зробити руки візуально доглянутішими, а сам манікюр — цікавою деталлю образу. Є кілька варіантів, які варто взяти до уваги.