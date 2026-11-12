Ногти с розовым гель-лаком. Фото: magnific

Большинство предпочитает гель-лак, так как это позволяет несколько недель не думать об обновлении маникюра, но постоянное покрытие не всегда обходится без последствий для ногтей. Иногда после очередного снятия они становятся тоньше, начинают ломаться или расслаиваться. Поэтому важно знать, когда пора записываться к мастеру, а когда лучше дать ногтям отдохнуть.

Новини.LIVE решили в этом разобраться.

Реклама

Как часто можно делать маникюр гель-лаком

Многие привыкают обновлять гель-лак раз в три-четыре недели, но затягивать с визитом к мастеру не стоит. По мере отрастания ногтя покрытие смещается, а нагрузка на его край увеличивается. Из-за этого длинные ногти становятся более уязвимыми к трещинам и могут ломаться.

Обычно новый маникюр делают через 2–3 недели. Впрочем, все зависит от того, насколько быстро растут ногти и как долго держится покрытие. Если гель-лак начал отходить от ногтевой пластины, не нужно ждать, пока он отпадет сам. Тем более не стоит сдирать его самостоятельно руками.

Сам по себе гель-лак не лишает ногти кислорода — ногтевая пластина вообще не дышит. Проблемы чаще возникают из-за неправильного нанесения, чрезмерного спиливания или неудачного снятия материала. Именно после таких процедур ногти нередко становятся тонкими и чувствительными.

Читайте также:

Когда нужно делать перерыв между маникюрами

Если после снятия покрытия ногти стали ломкими, начали расслаиваться или болят при прикосновении, с новым маникюром лучше не спешить. Особенно это касается ситуаций, когда мастер каждый раз сильно спиливает поверхность ногтевой пластины. Она не восстанавливается за несколько дней — поврежденный участок должен отрасти.

На это время можно отказаться от гель-лака на несколько недель и оставить ногти без декоративного покрытия. В ежедневном уходе помогут масло для кутикулы и обычный крем для рук. Они будут поддерживать увлажненность кожи вокруг ногтей, которая тоже часто пересыхает после маникюра.

Не стоит пытаться скрыть неровности или повреждения еще одним слоем гель-лака. Если ногти изменили цвет, стали болезненными или продолжают расслаиваться, лучше показать их дерматологу.

В конце концов, нет необходимости делать перерыв после каждого второго маникюра только по календарю. Гораздо важнее следить за состоянием ногтей и не терпеть процедуры, во время которых ощущается боль или жжение.

Ранее мы писали о том, что привлекательность маникюра зависит не только от цвета лака. Исследователи проверили, как люди оценивают ногти разной длины и с разным покрытием, и результаты оказались несколько неожиданными. Оказалось, что самый эффектный вариант — не обязательно тот, который первым приходит на ум.

Также Новини.LIVE сообщали, что после 60 лет не обязательно ограничиваться только нюдовыми оттенками или отказываться от дизайна. Удачный цвет лака и форма ногтей могут сделать руки визуально более ухоженными, а сам маникюр — интересной деталью образа. Есть несколько вариантов, которые стоит принять во внимание.