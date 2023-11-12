Юристка пояснила, за яких умов можна відмовитися від повістки

В Україні продовжується мобілізація. Фото: Вечірній Київ

В Україні продовжують мобілізувати придатних до війська людей. Утім, від повістки можна відмовитися за певних обставин.

За яких умов це можна зробити пояснила юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

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У якому випадку можна відмовитися від повістки

За її словами, такий варіант розвитку подій цілком можливий.

"Він цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об’єктивних причин не можна", — зазначає юристка.

Причини за яких можна відмовитися від повістки:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому)

повістку вручає не уповноважена для цього особа

немає печатки /підпису комісара ТЦК та СП

"Однак пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП", — додала вона.

Мобілізація в Україні

Згідно з ухваленим законопроєктом ВР, призовний вік українців зменшився з 27 до 25 років. Юристи відповіли, чи означає це, що до лав ЗСУ можна мобілізувати призовників до 27-річного віку.

Раніше юрист Сергій Богун розповів, чи можуть звільнити від мобілізації чоловіка, якщо на тимчасово окупованій території України померла його рідна людина. Він розглянув один з прикладів.