Юристка объяснила, при каких условиях можно отказаться от повестки

В Украине продолжается мобилизация. Фото: Вечерний Киев

В Украине продолжают мобилизовать пригодных в армию людей. Впрочем, от повестки можно отказаться при определенных обстоятельствах.

В каких условиях это можно сделать объяснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

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В каком случае можно отказаться от повестки

По ее словам, такой вариант развития событий вполне возможен.

"Он вполне законен в отдельных случаях, однако нужно понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя" , — отмечает юрист.

Причины по которым можно отказаться от повестки:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому)

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо

нет печати / подписи комиссара ТЦК и СП.

Однако помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона, и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность. Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП ", — добавила она.

Мобилизация в Украине

Согласно принятому законопроекту ВР, призывной возраст украинцев уменьшился с 27 до 25 лет. Юристы ответили, означает ли это, что в ряды ВСУ можно мобилизовать призывников к 27-летнему возрасту.

Ранее юрист Сергей Богун рассказал, могут ли освободить от мобилизации мужчину, если на временно оккупированной территории Украины умер его родной человек. Он разглядел один из примеров.