Новий "Володар перснів" від Колбертів: Warner Bros готує прем’єру

Фрагмент з фільму "Володар перснів: Хранителі персня". Кадр з відео

У світі "Володаря перснів" знову новини. Студія Warner Bros. повідомила, що Стівен Кольбер разом із сином Пітером Макгі працюють над абсолютно новим фільмом, який розкриватиме невидимі раніше сторінки середземського епосу Толкіна.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Variety.

Все почалося з відеозвернення Пітера Джексона, який розповів про свій майбутній проект — "Полювання на Голлума" від Енді Серкіса, прем’єра якого запланована на 2027 рік. Джексон відзначив роботу Серкіса як "неймовірну", і додав, що робота над сценарієм йде "дуже добре".

— Warner Bros. (@warnerbros) March 25, 2026

Але найцікавіше — це нова колаборація. Джексон натякнув на свого "особливого партнера", який допоможе розробити наступний фільм після "Полювання на Голлума". І цим партнером став сам Стівен Кольбер. Як справжній фанат Толкіна, він давно мріяв оживити ті шість глав "Братства Персів", які не потрапили у фільми Джексона 2001 року.

"Я перечитував ці розділи знову і знову, — зізнався Кольбер, — і подумав: а чому б не зробити з них окрему історію, яка гармонійно впишеться в уже відомі фільми?".

Ідею Кольбер обговорив зі своїм сином, сценаристом Пітером Макгі, і разом вони створили сюжетну основу для майбутнього блокбастера. Після цього вони два роки працювали разом із досвідченою сценаристкою Філіппою Бойенс, яка співпрацювала з Джексоном над трилогією "Володар перснів" та "Хоббітом".

Офіційний опис нового фільму інтригує: через чотирнадцять років після смерті Фродо Сема, Меррі і Піппін знову вирушають у подорож, щоб повторити перші кроки своєї легендарної пригоди. А тим часом дочка Сема, Елеонора, натрапляє на давню таємницю і прагне дізнатися, чому Війна Кільця ледь не була програна ще до її початку.

Для Кольбера це перший великий блокбастер, але не перший досвід у світі Толкіна: він уже з’являвся у "Хоббіті: Пустка Смога". Історія Толкіна живе вже десятки років, але завжди знаходяться нові руки, які здатні додати до неї ще один шар магії. І, судячи з усього, Кольбер із сином готові створити щось справді особливе — історію, яка буде одночасно вірною книзі і близькою до всіх улюблених екранізацій.

