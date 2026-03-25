Главная Кино Новый "Властелин колец" от Колбертов: Warner Bros готовит премьеру

Дата публикации 25 марта 2026 11:22
Фрагмент из фильма "Властелин колец: Хранители кольца". Кадр из видео

В мире "Властелина колец" снова новости. Студия Warner Bros. сообщила, что Стивен Кольбер вместе с сыном Питером Макги работают над совершенно новым фильмом, который будет раскрывать невидимые ранее страницы средиземного эпоса Толкина.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

Все началось с видеообращения Питера Джексона, который рассказал о своем предстоящем проекте — "Охота на Голлума" от Энди Серкиса, премьера которого запланирована на 2027 год. Джексон отметил работу Серкиса как "невероятную", и добавил, что работа над сценарием идет "очень хорошо".

Но самое интересное — это новая коллаборация. Джексон намекнул на своего "особого партнера", который поможет разработать следующий фильм после "Охоты на Голлума". И этим партнером стал сам Стивен Кольбер. Как настоящий фанат Толкина, он давно мечтал оживить те шесть глав "Братства Персов", которые не попали в фильмы Джексона 2001 года.

"Я перечитывал эти главы снова и снова, — признался Кольбер, — и подумал: а почему бы не сделать из них отдельную историю, которая гармонично впишется в уже известные фильмы?".

Идею Кольбер обсудил со своим сыном, сценаристом Питером Макги, и вместе они создали сюжетную основу для будущего блокбастера. После этого они два года работали вместе с опытным сценаристом Филиппой Бойенс, которая сотрудничала с Джексоном над трилогией "Властелин колец" и "Хоббитом".

Официальное описание нового фильма интригует: через четырнадцать лет после смерти Фродо Сэма, Мерри и Пиппин снова отправляются в путешествие, чтобы повторить первые шаги своего легендарного приключения. А тем временем дочь Сэма, Элеонора, наталкивается на древнюю тайну и стремится узнать, почему Война Кольца едва не была проиграна еще до ее начала.

Для Кольбера это первый большой блокбастер, но не первый опыт в мире Толкина: он уже появлялся в "Хоббите: Пустошь Смога". История Толкина живет уже десятки лет, но всегда находятся новые руки, которые способны добавить к ней еще один слой магии. И, судя по всему, Кольбер с сыном готовы создать нечто действительно особенное — историю, которая будет одновременно верна книге и близка ко всем любимым экранизациям.

Ранее мы писали о том, какое фэнтези о путешествиях во времени могут понравиться вам. Как сообщает Новини.LIVE, эта история создана по мотивам культового фильма Терри Гиллиама 1981 года. Лента была максимально адаптирована для современной аудитории.

Также Новини.LIVE рассказывали о том, какой сериал спустя годы получил время на продолжение. Это хорошая новость для фанатов космической одиссеи "Орвилл". Последняя серия этого сезона вышла четыре года назад.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
