Новый "Властелин колец" от Колбертов: Warner Bros готовит премьеру
В мире "Властелина колец" снова новости. Студия Warner Bros. сообщила, что Стивен Кольбер вместе с сыном Питером Макги работают над совершенно новым фильмом, который будет раскрывать невидимые ранее страницы средиземного эпоса Толкина.
Все началось с видеообращения Питера Джексона, который рассказал о своем предстоящем проекте — "Охота на Голлума" от Энди Серкиса, премьера которого запланирована на 2027 год. Джексон отметил работу Серкиса как "невероятную", и добавил, что работа над сценарием идет "очень хорошо".
Но самое интересное — это новая коллаборация. Джексон намекнул на своего "особого партнера", который поможет разработать следующий фильм после "Охоты на Голлума". И этим партнером стал сам Стивен Кольбер. Как настоящий фанат Толкина, он давно мечтал оживить те шесть глав "Братства Персов", которые не попали в фильмы Джексона 2001 года.
"Я перечитывал эти главы снова и снова, — признался Кольбер, — и подумал: а почему бы не сделать из них отдельную историю, которая гармонично впишется в уже известные фильмы?".
Идею Кольбер обсудил со своим сыном, сценаристом Питером Макги, и вместе они создали сюжетную основу для будущего блокбастера. После этого они два года работали вместе с опытным сценаристом Филиппой Бойенс, которая сотрудничала с Джексоном над трилогией "Властелин колец" и "Хоббитом".
Официальное описание нового фильма интригует: через четырнадцать лет после смерти Фродо Сэма, Мерри и Пиппин снова отправляются в путешествие, чтобы повторить первые шаги своего легендарного приключения. А тем временем дочь Сэма, Элеонора, наталкивается на древнюю тайну и стремится узнать, почему Война Кольца едва не была проиграна еще до ее начала.
Для Кольбера это первый большой блокбастер, но не первый опыт в мире Толкина: он уже появлялся в "Хоббите: Пустошь Смога". История Толкина живет уже десятки лет, но всегда находятся новые руки, которые способны добавить к ней еще один слой магии. И, судя по всему, Кольбер с сыном готовы создать нечто действительно особенное — историю, которая будет одновременно верна книге и близка ко всем любимым экранизациям.
