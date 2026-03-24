Кіно на вечір: дивовижна подорож за скарбами фараона у Парижі

Фрагмент з фільму "Таємниця Хеопса".

Є фільми, які не просто розповідають історію, а ніби запрошують у гру. "Таємниця Хеопса" — саме з таких. Це пригодницька історія з присмаком старих легенд, де все починається з однієї ідеї, яку ніхто не сприймає серйозно, окрім головного героя.

Новини.LIVE розповість про цей фільм більше.

Пригодницький фільм, який варто подивитися

У центрі історії археолог Крістіан Робінсон у виконанні Фабріс Люшині. Його герой — не типовий шукач пригод. Він швидше одержимий своєю теорією: десь у Франції може бути захований скарб самого Хеопса. І якщо коротко — ніхто в це не вірить. Але саме з таких "божевільних" і починаються великі відкриття.

Історія оживає в той момент, коли з’являється нова знахідка в Каїр. І тут герой повертається до свого розслідування. Компанію герою складає його родина. І це, чесно кажучи, додає фільму зовсім іншого відчуття.

Бо це не просто гонитва за скарбом. Це історія про зв’язок між поколіннями. Про те, як дорослі іноді вперто йдуть за своїми мріями, а діти вчаться вірити, навіть коли все має сумнівний вигляд.

Події розгортаються у Парижі і місто тут не просто фон. Від величних залів Лувр до менш очевидних локацій, пов’язаних із постаттю Бонапарта — усе працює як великий лабіринт підказок. Глядачу разом із героями захочеться скласти пазл, де кожна деталь має значення.

Окремо варто згадати фігуру Домініка Денона — першого директора Лувру. У фільмі його спадщина стає ключем до розгадки, і це додає історії ще більше історичного присмаку.

