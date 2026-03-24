Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кіно на вечір: дивовижна подорож за скарбами фараона у Парижі

Кіно на вечір: дивовижна подорож за скарбами фараона у Парижі

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 10:04
Фрагмент з фільму "Таємниця Хеопса". Кадр з відео

Є фільми, які не просто розповідають історію, а ніби запрошують у гру. "Таємниця Хеопса" — саме з таких. Це пригодницька історія з присмаком старих легенд, де все починається з однієї ідеї, яку ніхто не сприймає серйозно, окрім головного героя.

Новини.LIVE розповість про цей фільм більше. 

Пригодницький фільм, який варто подивитися

У центрі історії археолог Крістіан Робінсон у виконанні Фабріс Люшині. Його герой — не типовий шукач пригод. Він швидше одержимий своєю теорією: десь у Франції може бути захований скарб самого Хеопса. І якщо коротко — ніхто в це не вірить. Але саме з таких "божевільних" і починаються великі відкриття.

Історія оживає в той момент, коли з’являється нова знахідка в Каїр. І тут герой повертається до свого розслідування. Компанію герою складає його родина. І це, чесно кажучи, додає фільму зовсім іншого відчуття. 

Бо це не просто гонитва за скарбом. Це історія про зв’язок між поколіннями. Про те, як дорослі іноді вперто йдуть за своїми мріями, а діти вчаться вірити, навіть коли все має сумнівний вигляд.

Події розгортаються у Парижі і місто тут не просто фон. Від величних залів Лувр до менш очевидних локацій, пов’язаних із постаттю Бонапарта — усе працює як великий лабіринт підказок. Глядачу разом із героями захочеться скласти пазл, де кожна деталь має значення.

Окремо варто згадати фігуру Домініка Денона — першого директора Лувру. У фільмі його спадщина стає ключем до розгадки, і це додає історії ще більше історичного присмаку.

подорож фільм археологія пригоди
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації