Натхненні історії: фільми, що змінюють погляд на життя

Фрагменти з фільмів "Плавчині" і "Дорога до НБА". Колаж: Новини.LIVE

Іноді фільми не просто розважають, а змушують по-новому подивитися на життя, задуматися про справжні цінності, що мають мати значення. Тож якщо хочеться подивитись щось мотиваційне, то в нас є з чого обрати.

Новини.LIVE підготували для вас три історії, після перегляду яких світ здається ще яскравішим.

Кращі мотиваційні фільми, які варто подивитися

Таємне життя Волтера Мітті (2013)

Волтер — типовий працівник великого журналу, який проводить дні серед рутинних завдань та паперів. Проте мріє про неймовірні пригоди. Він фантазує і ось одного дня життя дає йому шанс все змінити. Він має знайти один з втрачених кадрів для журналу, і для цього Волтер вирушає у справжню подорож, повну небезпек, сміливості та відкриттів. І разом із ним ми відчуваємо, що життя може бути набагато цікавішим, ніж здається з першого погляду.

Плавчині (2022)

Дві сестри опиняються у центрі страшної пригоді, яка змушує їх миттєво дорослішати. Вони біженки, які вимушені врятувати життя тих, хто поруч. Їхні навички в плаванні стають ключем до порятунку людей серед хвиль Егейського моря, де вони опинилися. Цей фільм нагадує, що навіть у найбільших випробуваннях людська доброта і сміливість можуть змінити хід подій. А ще — про те, як важливо підтримувати один одного, навіть коли здається, що світ проти вас.

Дорога до НБА (2022)

Боротьба за мрію — це завжди нелегко. Баскетбольний агент мріє відкрити нові таланти та допомогти їм досягти зірок. Але постійні переїзди, конкуренти, спонтанні рішення — усе це тягне за собою складнощі для його родини. Та одного разу він знаходить справжнього генія, і перед ним відкривається шлях у велику гру НБА. Фільм про наполегливість, про мрію, яку вартує боротися, навіть якщо доводиться йти через труднощі та сумніви.

