Вдохновенные истории: фильмы, меняющие взгляд на жизнь

Фрагменты из фильмов "Пловчихи" и "Дорога в НБА". Коллаж: Новини.LIVE

Иногда фильмы не просто развлекают, а заставляют пересмотреть свои взгляды на жизнь, задуматься об истинных ценностях. Поэтому если хочется посмотреть что-то мотивационное, то у нас есть из чего выбрать.

Новини.LIVE подготовили для вас три истории, после просмотра которых мир кажется еще ярче.

Лучшие мотивационные фильмы, которые стоит посмотреть

Тайная жизнь Уолтера Митти (2013)

Уолтер — типичный работник крупного журнала, который проводит дни среди рутинных задач и бумаг. Однако мечтает о невероятных приключениях. Он много фантазирует и вот однажды жизнь дает ему шанс все изменить. Ему предстоит найти один из потерянных кадров для журнала, и потому Уолтер отправляется в настоящее путешествие, полное опасностей, смелости и открытий. И вместе с ним мы чувствуем, что жизнь может быть гораздо интереснее, чем кажется с первого взгляда.

Пловчихи (2022)

Двоих сестер ждет страшное приключение, которое заставляет их взрослеть мгновенно. Они беженки, которые вынуждены спасти жизни тех, кто рядом. Их навыки в плавании становятся ключом к спасению людей среди волн Эгейского моря, где они оказались. Этот фильм напоминает, что даже в самых больших испытаниях человеческая доброта и смелость могут изменить ход событий. А еще — о том, как важно поддерживать друг друга, даже когда кажется, что мир против вас.

Дорога в НБА (2022)

Борьба за мечту — это всегда нелегко. Баскетбольный агент мечтает открыть новые таланты и помочь им достичь успеха. Но постоянные переезды, конкуренты, спонтанные решения — все это влечет за собой сложности для его семьи. Однако однажды он находит настоящего гения, и перед ним открывается путь в большую игру НБА. Фильм о настойчивости, о мечте, за которую стоит бороться, даже если приходится идти через трудности и сомнения.

Ранее мы писали о том, какие украинские фильмы можно считать настоящими шедеврами кино. Есть истории, которые действительно цепляют, как вот в случае с "Медовый месяц". Но есть еще много лент, которые стоят внимания.

Также мы сообщали, какое кино от известных режиссеров стоит посмотреть для расширения своего мировоззрения. Ведь когда за дело берется профессионал, то ни от картинки, ни от игры актеров, невозможно отвести глаза.