Серіали на п’ятницю — добірка, щоб відпочити після важкого тижня

Робочий тиждень позаду, і саме час вимкнути телефон та присвятити вечір собі. Час відпочити, забути про дедлайни та поринути у сюжети серіалів, які змушують тримати серце в напрузі або просто захоплюють з першої сцени.

Новини.LIVE підкажуть кілька серіалів, які точно варто додати у свій список для вечірнього релаксу.

Найкращі серіали на вечір

"Мутні води"

У маленьке тихе містечко Окситанії прибуває Ноемі Шастен, капітан паризької поліції. Вона пережила серйозну операцію, що залишила на її обличчі шрами, і сподівалася на спокій. Але раптом на поверхні місцевого озера знаходять бочку з останками дитини. Розслідування заводить Ноемі у затоплене село, що приховує страшні таємниці минулого.

"Блудний син"

Малькольм Брайт – справжній геній криміналістики та психологічного аналізу. З його допомогою детективам вдається ловити серійних вбивць і складати психологічні портрети злочинців. Але за професіоналізмом ховається трагічна історія. У дитинстві він дізнався, що його батько, якого всі вважали порядною людиною і чудовим лікарем, виявився серійним убивцею.

Серіал захоплює психологією злочину, показує, як травма дитинства може вплинути на доросле життя, і змушує співпереживати головному героєві.

"Неймовірне"

Це історія про Марі, старшокласницю, яку жорстоко обманув і поранив незнайомець. Вона змушена була мовчати, бо страх за власне життя був сильніший за все. І навіть коли наважується звернутися до поліції, ніхто не вірить у її слова. Сюжет закручується через кілька років, коли серія подібних злочинів змушує слідчих об’єднати деталі.

"Червона річка"

Філадельфія — місто, що тоне в наркотиках і корупції. Тут працює Майклла "Міккі" Фіцпатрік, поліцейська, яка намагається зберігати порядок на вулицях. Коли містом починають ширитися трупи жінок, Міккі вирішує взяти справу у свої руки, незважаючи на заборону начальства. Для цього вона зустрічається з наркоторговцями, кримінальними угрупованнями та корумпованими чиновниками.

