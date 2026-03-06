Сериалы на вечер пятницы — сможете отдохнуть после тяжелой недели

Сцена из сериала "Блудный сын". Кадр из видео

Рабочая неделя позади, а значит самое время посвятить вечер себе. Можно наконец-то забыть о дедлайнах и окунуться в сюжеты сериалов, что будут держать в напряжении до самого конца.

Новини.LIVE подскажут несколько сериалов, которые точно стоит добавить в свой список для вечернего релакса.

Лучшие сериалы на вечер

"Мутные воды"

В маленький тихий городок Окситании прибывает Ноэми Шастен, капитан парижской полиции. Она пережила серьезную операцию, оставившую на ее лице шрамы, и надеялась на покой. Но вдруг на поверхности местного озера находят бочку с останками ребенка. Расследование заводит Ноэми в затопленную деревню, скрывающую страшные тайны прошлого.

"Блудный сын"

Малькольм Брайт — настоящий гений криминалистики и психологического анализа. С его помощью детективам удается ловить серийных убийц и составлять психологические портреты преступников. Но за профессионализмом скрывается трагическая история. В детстве он узнал, что его отец, которого все считали порядочным человеком и отличным врачом, оказался серийным убийцей.

Сериал захватывает психологией преступления, показывает, как травма детства может повлиять на взрослую жизнь, и заставляет сопереживать главному герою.

"Невероятное"

Это история о Мари, старшекласснице, которую жестоко обманул и ранил незнакомец. Она вынуждена была молчать, потому что страх за собственную жизнь был сильнее всего. И даже когда решается обратиться в полицию, никто не верит в ее слова. Сюжет закручивается через несколько лет, когда серия подобных преступлений заставляет следователей объединить детали.

"Красная река"

Филадельфия — город, тонущий в наркотиках и коррупции. Здесь работает Майклла "Микки" Фицпатрик, полицейская, которая пытается сохранять порядок на улицах. Когда по городу начинают распространяться трупы женщин, Микки решает взять дело в свои руки, несмотря на запрет начальства. Для этого она встречается с наркоторговцами, криминальными группировками и коррумпированными чиновниками.

