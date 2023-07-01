Німеччина змінює правила соцдопомоги біженцям з 1 липня

З 1 липня Німеччина змінює правила соцдопомоги біженцям
Німеччина з 1 липня 2023 року змінює правила надання соціальної допомоги у центрах зайнятості для українських біженців. Зокрема, однією з вимог на отримання виплат стане проживання за місцем реєстрації.
Про це інформує портал uahelp.wiki.
Що зміниться для українців у Німеччині
Так, щодо постійного проживання за місцем прописки, то з необов'язкової причини дозволяється бути відсутнім щонайбільше 21 день на рік, інше — потрібно отримати дозвіл.
При цьому місце проживання повинне бути у ближньому радіусі до центру зайнятості (Jobcenter), щоб громадянин міг відвідати можливих роботодавців — не більше 2,5 години їзди в один бік. Проведення заходу бере на себе центр зайнятості.
Одержувачі допомоги повинні своєчасно реагувати на повідомлення та запити центру зайнятості у будні. Виняток, чому українці можуть не з'явитися у центрах зайнятості:
- запис до лікаря;
- церковні події;
- важливі громадські події;
- самостійний пошук роботи;
- добровільна робота без істотного порушення інтеграції;
- відрядження.
Причини повинні бути попередньо узгодженими (щонайменше за п'ять днів) із центром зайнятості.
Обов'язок перебувати біля місця прописки не стосується вихідних та святкових днів.
Якщо громадянин не з'явиться у центрі зайнятості або не узгодить причину відсутності, то отримає санкції і втратить право на соцдопомогу.
Яка зараз допомога у Німеччині
Розміри допомоги для біженців з України у Німеччині такі:
- для дорослої людини — 449 євро;
- на повнолітнього партнера — 404 євро;
- для молодої людини віком до 25 років — 360 євро;
- для дітей віком від 14 до 17 років — 376 євро;
- для дітей віком від 7 до 14 років — 311 євро;
- для дітей віком до 6 років — 285 євро.
Грошові витрати на оренду житла та оплату опалення компенсують за умови, що соцслужба підтверджує, що квартплата відповідає вимогам для соціального житла.
Нагадаємо, у Німеччині у 2023 році середня заробітна плата працівників, зайнятих повний робочий день, становлять 4,1 тис. євро на місяць. При цьому заробіток серйозно залежить від освітнього цензу.
Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхала за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, став пошук роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті посідають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.