Німеччина змінює правила соцдопомоги біженцям з 1 липня

Люди у Німеччині. Фото: Pixabay

Німеччина з 1 липня 2023 року змінює правила надання соціальної допомоги у центрах зайнятості для українських біженців. Зокрема, однією з вимог на отримання виплат стане проживання за місцем реєстрації.

Про це інформує портал uahelp.wiki.

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Так, щодо постійного проживання за місцем прописки, то з необов'язкової причини дозволяється бути відсутнім щонайбільше 21 день на рік, інше — потрібно отримати дозвіл.

При цьому місце проживання повинне бути у ближньому радіусі до центру зайнятості (Jobcenter), щоб громадянин міг відвідати можливих роботодавців — не більше 2,5 години їзди в один бік. Проведення заходу бере на себе центр зайнятості.

Одержувачі допомоги повинні своєчасно реагувати на повідомлення та запити центру зайнятості у будні. Виняток, чому українці можуть не з'явитися у центрах зайнятості:

запис до лікаря;

церковні події;

важливі громадські події;

самостійний пошук роботи;

добровільна робота без істотного порушення інтеграції;

відрядження.

Причини повинні бути попередньо узгодженими (щонайменше за п'ять днів) із центром зайнятості.

Обов'язок перебувати біля місця прописки не стосується вихідних та святкових днів.

Якщо громадянин не з'явиться у центрі зайнятості або не узгодить причину відсутності, то отримає санкції і втратить право на соцдопомогу.

Яка зараз допомога у Німеччині

Розміри допомоги для біженців з України у Німеччині такі:

для дорослої людини — 449 євро;

на повнолітнього партнера — 404 євро;

для молодої людини віком до 25 років — 360 євро;

для дітей віком від 14 до 17 років — 376 євро;

для дітей віком від 7 до 14 років — 311 євро;

для дітей віком до 6 років — 285 євро.

Грошові витрати на оренду житла та оплату опалення компенсують за умови, що соцслужба підтверджує, що квартплата відповідає вимогам для соціального житла.

Нагадаємо, у Німеччині у 2023 році середня заробітна плата працівників, зайнятих повний робочий день, становлять 4,1 тис. євро на місяць. При цьому заробіток серйозно залежить від освітнього цензу.

Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхала за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, став пошук роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті посідають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.