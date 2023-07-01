Германия меняет правила соцпомощи беженцам с 1 июля

Люди в Германии. Фото: Pixabay

Германия с 1 июля 2023 года меняет правила предоставления социальной помощи в центрах занятости для украинских беженцев. В частности, одним из требований на получение выплат станет проживание по месту регистрации.

Об этом информирует портал uahelp.wiki.

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Так, относительно постоянного проживания по месту прописки, то по необязательной причине разрешается отсутствовать не более 21 дня в год, иначе — нужно получить разрешение.

При этом место жительства должно быть в ближнем радиусе к центру занятости (Jobcenter), чтобы гражданин мог посетить возможных работодателей — не более 2,5 часа езды в одну сторону. Проведение мероприятия берёт на себя центр занятости.

Получатели помощи должны своевременно реагировать на сообщения и запросы центра занятости по будням. Исключение, почему украинцы могут не появиться в центрах занятости:

запись к врачу;

церковные события;

важные общественные события;

самостоятельный поиск работы;

добровольная работа без существенного нарушения интеграции;

командировки.

Причины должны быть предварительно согласованными (не менее пяти дней) с центром занятости.

Обязанность находиться у места прописки не касается выходных и праздничных дней.

Если гражданин не появится в центре занятости или не согласует причину отсутствия, получит санкции и потеряет право на соцпомощь.

Какая сейчас помощь в Германии

Размеры помощи для беженцев из Украины в Германии таковы:

для взрослого человека — 449 евро;

на совершеннолетнего партнера — 404 евро;

для молодого человека в возрасте до 25 лет — 360 евро;

для детей в возрасте от 14 до 17 лет — 376 евро;

для детей от 7 до 14 лет — 311 евро;

для детей в возрасте до 6 лет — 285 евро.

Денежные расходы на аренду жилья и оплату отопления компенсируют при условии, что соцслужба подтверждает, что квартплата отвечает требованиям социального жилья.

Напомним, в Германии в 2023 году средняя заработная плата работников, занятых полным рабочим днем, составляют 4,1 тыс. евро в месяц. При этом заработок всерьез зависит от образовательного ценза.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехало за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стал поиск работы . Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.